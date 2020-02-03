03 Şubat 2020 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2020 Pazartesi 02:48:31
2020 model WhatsApp
1.5 milyar aktif kullanıcısı olan WhatsApp bu yıl bir dizi yeniliği hayata geçirecek.
Mesajlar belli bir süre sonra kendiliğinden silinebilecek. Kullanıcı mesajlara 10 saniye, bir dakika, bir saat, bir gün gibi süre tanımlayabilecek.
Enerji tasarrufu da sağlayacak değişiklikle 'karanlık mod' seçeneği olacak.
WhatsApp'tan gönderilen fotoğraflar Google üzerinden aranabilecek.
WhatsApp durumlar arasına tıpkı Instagram'da olduğu gibi reklam alınacak.
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