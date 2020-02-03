2020 model WhatsApp

Mesajlar belli bir süre sonra kendiliğinden silinebilecek. Kullanıcı mesajlara 10 saniye, bir dakika, bir saat, bir gün gibi süre tanımlayabilecek.

Enerji tasarrufu da sağlayacak değişiklikle 'karanlık mod' seçeneği olacak.

WhatsApp'tan gönderilen fotoğraflar Google üzerinden aranabilecek.

WhatsApp durumlar arasına tıpkı Instagram'da olduğu gibi reklam alınacak.