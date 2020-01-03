2020 model WhatsApp

• Mesajlar belli bir süre sonra kendiliğinden silinebilecek. Kullanıcı mesajlara 10 saniye, bir dakika, bir saat, bir gün gibi süre tanımlayabilecek.

• Enerji tasarrufu da sağlayacak değişiklikle 'karanlık mod' seçeneği olacak.

• WhatsApp'tan gönderilen fotoğraflar Google üzerinden aranabilecek.

• WhatsApp durumlar arasına tıpkı Instagram'da olduğu gibi reklam alınacak.