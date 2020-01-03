03 Ocak 2020 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Ocak 2020 Perşembe 22:26:58
2020 model WhatsApp
1.5 milyar aktif kullanıcısı olan WhatsApp bu yıl bir dizi yeniliği hayata geçirecek.
• Mesajlar belli bir süre sonra kendiliğinden silinebilecek. Kullanıcı mesajlara 10 saniye, bir dakika, bir saat, bir gün gibi süre tanımlayabilecek.
• Enerji tasarrufu da sağlayacak değişiklikle 'karanlık mod' seçeneği olacak.
• WhatsApp'tan gönderilen fotoğraflar Google üzerinden aranabilecek.
• WhatsApp durumlar arasına tıpkı Instagram'da olduğu gibi reklam alınacak.
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