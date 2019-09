2 günde 250 bin ziyaretçi

Havacılık ve uzay tutkunlarını buluşturan TEKNOFEST, 3 gününde de ziyaretçi akınına uğradı. Atatürk Havalimanı’na gelen katılımcılar heyecanla, sergilenen araçları ve stantları gezdi. Etkinlik 3. gününde de nefes kesen gösterilere sahne oldu.

YERLİ VE MİLLİ OTOMOBİLLER

Solo Türk, Türk Yıldızları, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Black Hawk helikopterler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, MC-21 yolcu uçağı gösteri uçuşları yaptı. Yerli ve milli imkanlarla yapılan elektrikli ve hidrojenli araçlarıyla otonom sistemleri de görücüye çıktı. ODTÜ Teknokent’te geliştirilen, kendi kendine direksiyon hakimiyetini sağlayabilen “Yarı otonom sürüş destek modülü” sergilendi.

İkitelli OSB’de üretilen yerli ve milli araç Gen TM-480, saatte 180 kilometre hıza ulaşıyor, tam şarjla 400 kilometre yol gidebiliyor.

122 ÜLKEDEN KATILIM

TEKNOFEST kapsamında, düzenlenen Take Off İstanbul Uluslararası Girişim Zirvesi’nde konuşma yapan Bayraktar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, festivale katılımın geçen yıla oranla çok daha yoğun olduğunu belirterek, ‘’Bu yıl 122 ülkeden katılım oldu. Türkiye’nin her tarafından çok daha yoğun bir katılım var. İlk 2 günde 250 bini geçtik” dedi.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Black Hawk helikopterlerle yapılan gösteri, hayranlıkla izlendi.