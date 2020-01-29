2 bin kilometre menzilli İHA dördüncü test uçuşunu başarıyla tamamladı

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ABD Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarının Kratos İnsansız Hava Sistemleri ile ortak geliştirdiği, 2 bin kilometre uçuş menziline ve elektronik harp ekipmanlarına sahip silahlı insansız hava aracı XQ-58A Valkyrie’nin dördüncü uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiği açıklandı.

ABD Hava Kuvvetleri'nin (USAF) dünyadaki en büyük askeri tesislerden biri olan Arizona'daki Yuma Proving Merkezinden XQ-58A Valkyrie uzun menzilli, yüksek ses altı, insansız hava aracı (İHA) dördüncü uçuş testini tamamladı.

USAF tarafından yapılan açıklamada, XQ-58A'nın tüm test hedeflerinin başarıyla tamamladığını, İHA'nın operasyonel uçuş koşullarını daha iyi temsil edecek verileri elde etmek için daha yüksek bir irtifada uçtuğunu belirtti.

XQ-58A program yöneticilerinden Michael Wipperman, "Bu irtifada uçmak, bir sonraki uçuş testimize doğru ilerlerken bizi hazırlayacak olan sıcaklık ve titreşime karşı araç tepkisi gibi önemli verileri toplamamıza yardımcı oldu." dedi.

İHA'nın yapılan son testinde 90 dakikalık uçuş süresini, tüm test noktalarını başarıyla tamamladığı ve kurtarma paraşütünü iniş için konuşlandırdığı bildirildi.

Bununla birlikte, yüksek yüzey rüzgârları ve geçici uçuş testi geri kazanım sisteminin arızalanması hava aracının hasar görmesine neden olduğu da belirtildi.

İlk uçuşunu 5 Mart 2019'da yapan aracın, kontrat tarihinden itibaren iki buçuk yılda prototipin havalanmasının sağlandığını belirtilirken, USAF tarafından, “XQ-58A, sistem işlevselliğini, aerodinamik performansı, lansman ve kurtarma sistemlerini değerlendirmeyi içeren iki aşamada toplam beş planlı deneme uçuşu yapacak.” açıklamasında bulunuldu.

XQ-58A Program yöneticilerinden Doug Szcublewski, "XQ-58A düşük tedarik ve işletme maliyetleri ile oyun değiştiren ve mücadele yeteneği sağlayan sınıfının ilk örneğidir.” açıklamasında bulunmuştu.