100'den fazla emoji yolda

Emojipedia, bu yıl kullanıma girecek 117 yeni emoji’yi tanıttı. Yeni emoji'ler arasında kalp ve karaciğer gibi organlar, kara kedi, kütük, kaya parçası, kara sinek yerini aldı. Yeni emoji’lerin 2020 yılının ikinci yarısında iOS, Android, WhatsApp ve Twitter gibi tüm platformlara entegre edilmesi bekleniyor.