01 Şubat 2020 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 23:11:56
100'den fazla emoji yolda
Akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmezi haline gelirken emojiler de, iletişimin önemli bir parçası oldu.
Emojipedia, bu yıl kullanıma girecek 117 yeni emoji’yi tanıttı. Yeni emoji'ler arasında kalp ve karaciğer gibi organlar, kara kedi, kütük, kaya parçası, kara sinek yerini aldı. Yeni emoji’lerin 2020 yılının ikinci yarısında iOS, Android, WhatsApp ve Twitter gibi tüm platformlara entegre edilmesi bekleniyor.
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