Zlatan Ibrahimovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı iddiası futbol gündemine bomba gibi düştü

İtalya Serie A takımlarından AC Milan'ın İsveçli golcüsü Zlatan Ibrahimovic'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı iddia edildi. Yıldız futbolcunun 14 günlük karantinaya alındığı belirtiliyor.

İTALYA'DA BİLANÇO AĞIR

Öte yandan İtalya, Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan kovid-19'un Avrupa'daki merkez üssü konumunda bulunuyor. Yaklaşık bin 500 kişinin hayatını kaybettiği İtalya, salgının sebep olduğu ölümlerde Çin'in ardından ikinci sırada yer alıyor.



SALGININ MERKEZ ÜSSÜ AVRUPA

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede 100'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs nedeniyle şu ana kadar yaklaşık 6 bin insan hayatını kaybetti. Ölümcül virüs tüm dünyada büyük panik yaratırken, Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) korkutan bir açıklama geldi. DSÖ, Avrupa'nın artık koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldiğini bildirdi.