  • Bist 100
    95605.2
  • Dolar
    6,3299
  • Euro
    7,0451
  • Altın
    314,1250
İstanbul
4 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İran'dan korkutan rakam! 724'e yükseldi İran'dan korkutan rakam! 724'e yükseldi
Zlatan Ibrahimovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı iddiası futbol gündemine bomba gibi düştü Zlatan Ibrahimovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı iddiası futbol gündemine bomba gibi düştü
MSB: İdlib'deki M4 karayolunda, Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi MSB: İdlib'deki M4 karayolunda, Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi
Doktor Mehmet Öz'den Türk tipi el yıkama! Tüm ABD’ye anlattı Doktor Mehmet Öz'den Türk tipi el yıkama! Tüm ABD’ye anlattı
Dr. Mehmet Öz'den Türk işi el yıkama taktiği Dr. Mehmet Öz'den Türk işi el yıkama taktiği
Meteorolojiden kar yağışı ve zirai don uyarısı Meteorolojiden kar yağışı ve zirai don uyarısı
Petrol devleri 1 haftada 495 milyar dolar kaybetti Petrol devleri 1 haftada 495 milyar dolar kaybetti
Rusya'ya ihracat hızlı başladı Rusya'ya ihracat hızlı başladı
Ordu'nun doğal su kaynağı ekonomiye kazandırılacak Ordu'nun doğal su kaynağı ekonomiye kazandırılacak
Konyaspor galibiyet özlemini Fenerbahçe maçıyla giderdi Konyaspor galibiyet özlemini Fenerbahçe maçıyla giderdi
Fenerbahçe'de son 17 yılın en uzun galibiyet özlemi Fenerbahçe'de son 17 yılın en uzun galibiyet özlemi
Ünlü Azerbaycanlı iş insanı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu gözaltında Ünlü Azerbaycanlı iş insanı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu gözaltında
İlber Ortaylı: Türk ahlakına yakışmayan bir hareket İlber Ortaylı: Türk ahlakına yakışmayan bir hareket
Paris'te polisin üstüne öksüren eylemciye sert müdahale! Paris'te polisin üstüne öksüren eylemciye sert müdahale!
Erzurumlu küçük Miray’ın virüs önlemi izleyenleri gülümsetti Erzurumlu küçük Miray’ın virüs önlemi izleyenleri gülümsetti
İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesi başladı! İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesi başladı!
Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem! Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem!
Günlük tuz tüketimi ne kadar olmalı? Biz ne kadar tüketiyoruz... İşte korkunç rakam Günlük tuz tüketimi ne kadar olmalı? Biz ne kadar tüketiyoruz... İşte korkunç rakam
Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek
"Baharın habercisi" leylekler Kars'a döndü "Baharın habercisi" leylekler Kars'a döndü
KKTC'de koronavirüs bulaşanların sayısı 6'ya çıktı KKTC'de koronavirüs bulaşanların sayısı 6'ya çıktı
158 uçak boş döndü 158 uçak boş döndü
MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Fırsatçıları durdurmanın tek yolu ağır cezalar! Fırsatçıları durdurmanın tek yolu ağır cezalar!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

15 Mart 2020 Pazar 13:30:34 | Son Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 13:36:55

Zlatan Ibrahimovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı iddiası futbol gündemine bomba gibi düştü

Çin'de başlayıp dünyayı etkisi altına alan ve giderek ölümlerin arttığı Korona virüsü spor dünyası üzerinde de etkisini göstermeye devam ediyor. Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddia edildi.

İtalya Serie A takımlarından AC Milan'ın İsveçli golcüsü Zlatan Ibrahimovic'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı iddia edildi. Yıldız futbolcunun 14 günlük karantinaya alındığı belirtiliyor.

İTALYA'DA BİLANÇO AĞIR

Öte yandan İtalya, Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan kovid-19'un Avrupa'daki merkez üssü konumunda bulunuyor. Yaklaşık bin 500 kişinin hayatını kaybettiği İtalya, salgının sebep olduğu ölümlerde Çin'in ardından ikinci sırada yer alıyor.

SALGININ MERKEZ ÜSSÜ AVRUPA

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede 100'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs nedeniyle şu ana kadar yaklaşık 6 bin insan hayatını kaybetti. Ölümcül virüs tüm dünyada büyük panik yaratırken, Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) korkutan bir açıklama geldi. DSÖ, Avrupa'nın artık koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldiğini bildirdi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER