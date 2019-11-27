27 Kasım 2019 Çarşamba 19:36:55 | Son Güncelleme: 27 Kasım 2019 Çarşamba 19:47:31
Zlatan Ibrahimovic'e ülkesinde büyük şok
Malmö'de yetişen Zlatan İbrahimovic'e Hammerbay'a ortak olmasının ardından ilginç bir tepki gösterildi.
İsveçli süperstar Zlatan İbrahimovic Hammarby'ın %50'sini satın almasının ardından futbola başaldığı Malmö'de büyük bir tepkiyle karşılaştı.
Bunu ihanet olarak gören bir grup Malmö'lü taraftar İbrahimovic'in heykeline klozet kapagı geçirdi ve zarar verdi.
38 yaşındaki Zlatan İbrahimovic'in adı hala Avrupa'nın devleriyle anılmaya devam ediyor hangi takıma transfer olacağı merak konusu.
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