Zlatan Ibrahimovic geri döndü! Milan resmen açıkladı

İtalyan ekibinin, 1 yılı opsiyonluk olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı İsveçli golcüye 18 ay için 6 milyon euro bonservis bedeli vereceği kaydedildi.

Uzun süredir hangi takıma gideceği merak konusu olan İsveçli golcü, geçen sezon formasını giydiği LA Galaxy'de 29 maçta 30 gol 7 asist yaptı.