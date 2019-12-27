27 Aralık 2019 Cuma 21:10:01 | Son Güncelleme: 27 Aralık 2019 Cuma 21:10:43
Zlatan Ibrahimovic geri döndü! Milan resmen açıkladı
Milan, Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
İtalyan ekibinin, 1 yılı opsiyonluk olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı İsveçli golcüye 18 ay için 6 milyon euro bonservis bedeli vereceği kaydedildi.
Uzun süredir hangi takıma gideceği merak konusu olan İsveçli golcü, geçen sezon formasını giydiği LA Galaxy'de 29 maçta 30 gol 7 asist yaptı.
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