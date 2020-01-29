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29 Ocak 2020 Çarşamba 15:05:42 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 15:07:22

Zlatan Ibrahimhovic İbrahim Tatlıses hayranı çıktı

Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, takımdaki son durumdan bahsederken; Zlatan Ibrahimoviç'le ilgili olarak, "Arkadaşlığımız çok iyi. Türkçe şarkılar da dinliyor, İbrahim Tatlıses'i seviyor" dedi.

Milan'ın Torino'yu 4-2 yendiği İtalya Kupası çeyrek final maçının 82. dakikasında oyuna giren ve 90+1'de kaydettiği golle skoru 2-2 yaparak maçı önce uzatmaya götüren Hakan Çalhanoğlu, uzatmalarda da attığı golle takımının yarı finale çıkmasında önemli pay sahibi oldu. Milli oyuncu maçı değerlendirirken, "Şu anda antrenman bitti ve soyunma odasındayız. Çok mutluyuz. Güzel bir atmosfer var. Hedefimiz tabii ki kupa finalinde olmaz. Önümüzdeki maç birazcık zor (Yarı finalde Juventus ile oynayacaklar). Ancak iyi hazırlanıyoruz" dedi.  

TRT Spor'a açıklamalar yapan Hakan Çalhanoğlu, Juventus formasıyla 11'deki yerini bulan ancak sakatlanarak 6 ay yeşil sahalardan uzak kalacak Merih'in sakatlanmasına çok üzüldüğünü söyledi ve "Herkes Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor. Sakatlık çok kötü bir şey. Kimse sakatlık geçirmesin. Çok iyi döndüm. İyi hazırlandım. Fiziksel olarak iyi durumdayım. Dünkü maç benim için çok önemliydi. Eleştiri olacak futbolda ama önemli olan profesyonel kalmak. Bir gün kötü oynarsın, yarın her şey değişebilir. İnşallah bu performansı devam ettiririm" ifadelerini kullandı. 

Tribünlerde adından dolayı telaffuzunun zor olup olmadığı konusunda ise orta saha oyuncusu, "İsmimi duyurmak güzel, başka ülkede duymak daha güzel. İtalyanlar ismimi güzel söylüyor, sıkıntı görmedim" diye konuştu. 

Torino karşısında kaydettiği 2. golün kendisi için daha zorlu olduğunu belirten 25 yaşındaki futbolcu, "Maçtan önce kaleci hocası geldi ve Batistuta ile oynadım. 'O, ilk kaleyi görür ve sert vururdu' dedi. Ben de adamın dediğini yaptım. Adamın dediğinin her şey oldu" açıklamasını yaptı. 

"ZLATAN İBRAHİMOVİÇ, İBRAHİM TATLISES SEVİYOR"

Takım arkadaşı Zlatan İbrahimoviç'le arasındaki dostluğu anlatan Hakan Çalhanoğlu, "Onunla çok iyi anlaşıyoruz. Belki görmüşsünüzdür. Türkleri çok sevdiğini söylemiştim. Saha içinde ve dışında çok iyi anlaşıyoruz. Tecrübeli bir oyuncu. Buraya geldiğinden bu yana kaybetmedik. Katkısı çok büyük. İnşallah kaybetmemeye devam ederiz. 'Zlatan ile dışarıda da bir dostluğum var' desem kimse inanmayacak. Bazen kahve içiyoruz. Türkçe kelimeler de kullanıyor. Türk müzikleri dinliyor. Nasılsın, napıyosun diyor. Eskilerden, Türk şarkılardan dinliyor. İbrahim Tatlıses seviyor. Çok enterasan bir şey" diye konuştu. 

"Zlatan ne anlamda size yardımcı oluyor?" sorusuna ise Hakan Çalhanoğlu, "Saha içinde çok konuşan birisi. Saha dışında da aynısı. Yanlışımızı, doğruları söylüyor. İdmanlarda bile iyi olan şeylere iyi demiyor. 'Kötü' diyor. 'Daha iyi olursun' diyor. Yüzüne söylüyor. Böyle şeylerde çok yardımcı oluyor. (Daha iyisini yapabiliriz' diyor" yanıtını verdi. 

Kupa kazanmak istediğini vurulayan Hakan Çalhanoğlu şöyle konuştu, "2 kere kupa finali kaybettim. İnşallah o nasip olur. Futbolcular için kupa kaldırmak çok önemli. Kupayı kazanırsak çok güzel olacak. En büyük hedefim o. Dünkü maç bitti, önümüzdeki maç Pazar günü yine önemli. Aynı performansı göstermek istiyorum. Umarım, adım adım ilerleyip güzel maçlar çıkarırım." ifadelerini kullandı. 

İTALYA'NIN EURO 2020'DE RAKİP OLMASI

İtalya ile Euro 2020'de aynı grupta olmamızı da değerlendiren Hakan Çalhanoğlu, "Kuralar çekildiğinde hep beraber kamptaydık. Birlikte izledik. Bir an orada konuştuk. Sevinenler var. Futbolcular her zaman en güzel tarafı odur. Arkadaşlık. Bir gün sahada karşılaşıyorsun. Onlar da ben de sevindim. İnşallah turnuvaya iyi başlarız. Bizim güçlü olduğumuzu biliyorlar. Grubumuz güçlüydü. Onların rakipleri çok güçlü değildi. Onlar da bunun bilincindeydi. Bizi saygıyla karşılıyorlar" açıklamasını yaptı. 

Hakan Çalhanoğlu sözlerinin sonunda Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle duygularını dile getirdi ve "Elazığ depremi ülkemiz adına çok zor bir durum. İnşallah bir an önce oradaki vatandaşlarımızın yaraları sarılır ve ülke olarak bu süreci atlatırız" diyerek sözlerini tamamladı. 

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