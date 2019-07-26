'Zlatan Galatasaray’a gelir'

GÜNEŞ

■ GALATASARAY’IN yeni transferi Jimmy Durmaz, Sarı-Kırmızılı takımın Avusturya kampında önemli açıklamalar yaptı. TRT Spor’a konuşan İsveçli oyuncu, Galatasaray’dan teklif gelince hiç düşünmediğini söyledi. Jimmy, “Buraya gelirken Türkiye'deki en büyük kulübe geleceğini düşünerek tercih yaptım. Fatih Hoca'dan teklif geldiğini görünce de seçimimi direkt yaptım. Onun gibi biri sizi isteyince çok düşünecek bir şeyiniz olmaz” dedi

IBRA’YA BASKI KURDUM

■ VATANDAŞI Zlatan Ibrahimovic’e Galatasaray’a gelmesi yönünde telkinde bulunduğunu söyleyerek bombayı patlatan Jimmy Durmaz, “İbrahimovic, şu anda Los Angeles Galaxy'de son sezonunu geçiriyor. İbrahimovic'e Galatasaray'ın büyüklüğünü anlattım ve üzerinde biraz baskı kurdum. İnşallah Galatasaray'a gelir ve burada harika işler yapar. Bu yaşında bile müthiş şeyler yapıyor” diyerek taraftarları heyecanlandırdı.