24 Kasım 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Kasım 2019 Cumartesi 23:46:09
'Zirveye yürümek istiyoruz'
BTCTurk Yeni Malatyaspor'un Ekvadorlu savunma oyuncusu Arturo Mina, sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçına çok iyi hazırlandıklarını belirterek, bu maçı kazanıp zirveye yürümek istediklerini söyledi.
GÜNEŞ
■ Ligde iyi bir çıkış yakaladıklarını anlatan Mina, “Bizim için çok zor bir maç olacak. Bunu bildiğimiz için çok iyi çalışıyoruz. Ligde liderle aramızda çok fazla puan farkı yok. Fenerbahçe maçını kazanıp zirveye yürümek istiyoruz” diye konuştu
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