GÜNEŞ

■ Ligde iyi bir çıkış yakaladıklarını anlatan Mina, “Bizim için çok zor bir maç olacak. Bunu bildiğimiz için çok iyi çalışıyoruz. Ligde liderle aramızda çok fazla puan farkı yok. Fenerbahçe maçını kazanıp zirveye yürümek istiyoruz” diye konuştu