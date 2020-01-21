Zirvede yalnız kral Alexander Sörloth

TRABZONSPOR’DA Aleksander Sörloth fırtınası esiyor...

Kasımpaşa filelerine üç gol bırakarak, Bordo-Mavili forma altında ilk hat-trickini yapan Norveçli oyuncu için ülkesinden de övgü dolu sözler geldi. 24 yaşındaki santrforun Kasımpaşa maçında takımının ikinci, dördüncü ve altıncı golüne imza attığına değinen Norveç basını, Süper Lig’de de 15 golle krallık yarışında ilk sırada olduğuna vurgu yaptı. Norveç basını Sörloth’un bu performansını “Zirvede yalnız kral” başlığıyla okuyucularına duyurdu. Haberin içeriğinde Sörloth’un her geçen gün daha iyiye gittiği belirtildi ve 18 golle kariyerinin en golcü sezonunu geçirdiği bilgisi paylaşıldı.

Norveç’in önde gelen yayın organları arasında yer alan Nettavisen, Linnes’in de Galatasaray’a geri döndüğünü ve ikinci yarının ilk maçında forma giydiğini duyurdu. G.Saray’ın Falcao ile üç puana uzandığı belirtildi.

(Akşam)