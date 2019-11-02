Zirve yarışına devam

GÜNEŞ

TRABZONSPOR, Süper Lig’in 10.haftasında bugün Göztepe’yi konuk edecek. Lider Alanyaspor’un 2 puan gerisinde olan Karadeniz ekibi, İzmir temsilcisini yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor. Medical Park Stadı’ndaki mücadele saat 17.30’da başlayacak. Karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Bordo-Mavililer’de Ekuban, Mikel, Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak ve Daniel Sturridge sakatlıkları nedeniyle bugün forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Doğan, Sosa, Kamil Ahmet, Nwakaeme, Yusuf, Sörloth

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Berkan, Alpaslan, Soner, Mossoro, Serdar, Halil (Napoleoni), Jerome