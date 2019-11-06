Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu

İşte Türkiye Kupası 5. turu eşleşmeleri:

• Galatasaray - Tuzlaspor

• Trabzonspor - Altay

• Beşiktaş - Erzincanspor

• Başakşehir - Hekimoğlu Trabzon

• Fenerbahçe - İstanbulspor

• Alanyaspor - Adana

• Malatya - Keçirörengücü

• Kayserispor - Manisaspor

• Antalyaspor - Eyüpspor

• Kasımpaşa - Vanspor

• Ç.Rizespor - Samsun

• Altınordu - Denizli

• Erokspor - Sivasspor

• Karagümrük - Göztepe

• Bursaspor - Erzurum

• Kırklareli - Gaziantep

Karşılaşmalarda ilk maçlar 3, 4 ve 5 Aralık tarihlerinde, rövanşları ise 17, 18 ve 19 Aralık tarihlerinde oynanacak.