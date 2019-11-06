Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda eşleşmeler belli oldu.
İşte Türkiye Kupası 5. turu eşleşmeleri:
• Galatasaray - Tuzlaspor
• Trabzonspor - Altay
• Beşiktaş - Erzincanspor
• Başakşehir - Hekimoğlu Trabzon
• Fenerbahçe - İstanbulspor
• Alanyaspor - Adana
• Malatya - Keçirörengücü
• Kayserispor - Manisaspor
• Antalyaspor - Eyüpspor
• Kasımpaşa - Vanspor
• Ç.Rizespor - Samsun
• Altınordu - Denizli
• Erokspor - Sivasspor
• Karagümrük - Göztepe
• Bursaspor - Erzurum
• Kırklareli - Gaziantep
Karşılaşmalarda ilk maçlar 3, 4 ve 5 Aralık tarihlerinde, rövanşları ise 17, 18 ve 19 Aralık tarihlerinde oynanacak.
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