Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi.
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray
Antalyaspor - D.G. Sivasspor
Trabzonspor - B.B. Erzurumspor
GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Trabzonspor - B.B. Erzurumspor / GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe
Antalyaspor – D.G. Sivasspor / Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray
MAÇLAR HANGİ TARİHTE OYNANACAK?
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları 4, 5 ve 6 Şubat, rövanşları ise 11, 12 ve 13 Şubat'ta oynanacak. Yarı final ilk karşılaşmaları 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçları ise 21, 22 veya 23 Nisan'da yapılacak.
Kupanın final maçı ise 21 Mayıs'ta oynanacak.
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