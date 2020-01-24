Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray

Antalyaspor - D.G. Sivasspor

Trabzonspor - B.B. Erzurumspor

GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor - B.B. Erzurumspor / GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe

Antalyaspor – D.G. Sivasspor / Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray

MAÇLAR HANGİ TARİHTE OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları 4, 5 ve 6 Şubat, rövanşları ise 11, 12 ve 13 Şubat'ta oynanacak. Yarı final ilk karşılaşmaları 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçları ise 21, 22 veya 23 Nisan'da yapılacak.

Kupanın final maçı ise 21 Mayıs'ta oynanacak.