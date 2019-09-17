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17 Eylül 2019 Salı 15:06:43 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 15:07:56

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşti. Karşılaşmalar 24-25-26 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kuraları çekildi. Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği, Göztepe, Kasımpaşa ve Denizlispor’un yer aldığı kurada TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu’nda bir üst tura yükselen takımlar yer aldı. Toplam 92 takımın bulunduğu kura çekiminde maçlar 24-25-26 Eylül tarihlerinde eleme usulü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeleri olduğu için kura çekimine katılamadı. Kura çekiminin ardından kulüp temsilcileri toplu fotoğraf çektirdi. 

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu eşleşmeleri şu şekilde:
 
  Sakaryaspor-1074 Çankırıspor
  Erzin Spor-İnegölspor
  Manisa FK-Elazığ Bld.Spor
  Diyarbekirspor-Eskişehirspor
  Adanaspor-Fethiyespor
  Bandırmaspor-Etimesgut Bld.
  Osmanlıspor-İçel İY
  Kocaelispor-Sivas Bld.Spor
  Tarsus İY-Darıca Gençlerbirliği
  Karacabey Bld.Spor-Ümraniyespor
  Şanlıurfaspor-Anagold 24 Erzincanspor
  Ankara Demirspor-Başkent Akademi
  Amed Sportif-Ağrı 1970 Spor
  Muğlaspor-Bursaspor
  Karabükspor-Gümüşhanespor
  Payasspor-Boluspor
  Hatayspor-Siirt İl Özel İdare
  Görelespor-Giresunspor
  Bodrumspor-Erbaaspor
  Yeni Çorumspor-Kasımpaşa
  Balıkesirspor-Van Spor
  Hacettepe-Denizlispor
  Tuzlaspor-Nazilli Bld.Spor
  Silivrispor-Kastamonuspor 1966
  Kırklarelispor-1954 Kelkit Bld.Spor
  Kırıkkale Büyük Anadolu-Gazişehir Gaziantep
  Zonguldak Kömerspor-Niğde Anadolu
  1877 Alemdağspor-Sancaktepe FK
  Afjet Afyonspor-Bayrampaşaspor
  Mardin Başakspor-Altay
  Menemenspor-Kırşehir Bld.Spor
  Edirnespor-BB Erzurumspor
  Altınordu-1922 Konyaspor
  Ergene Velimeşe-Eyüpspor
  Pendikspor-Turgutluspor
  Kemerspor 2003-Sarıyer
  Akhisarspor-Bayburt Özel İdare
  Kahramanmaraşspor-Fatih Karagümrük
  Göztepe-Yozgatspor 1959
  Fatsa Bld.Spor-Samsunspor
  Elazığspor-Büyükçekmece Tepecikspor
  Esenler Erokspor-Uşakspor
  Gençlerbirliği-Osmaniyespor
  Hekimoğlu Trabzon-Adana Demirspor
  İstanbulspor-Pazarspor
  Somaspor-Keçiörengücü (İHA)

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