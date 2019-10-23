Zidane: 'Galatasaray sayısız zorluk çıkardı'

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e Toni Kroos'un golüyle mağlup oldu. TT Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından beIN Sports'a konuşan Zinedine Zidane, sarı-kırmızılı taraftarların desteğine dikkat çekti.

"Galatasaray bugün taraftarı arkasına alarak sayısız problem çıkardı. Bireysel anlamda önemli oyuncuları var. Şiddetli bir oyun yaşadık. Çok pozisyona girdik. Yapılması gerekenleri yaptık. Buradan 1-0'la çıkmak zordu ama başardık. Galibiyeti hak ettik. Belki 3 tane atmalıydık. Courtois kendi kalitesine yakışır bir performans sergiledi. Bu kalitede bir kaleciye sahipseniz ondan zaten mükemmel maçlar çıkarmasını ve yıldızlaşmasını beklersiniz. Bugün çok iyi savunma yaptığımızı düşünüyorum. Real Madrid gibi bir takımda her zaman baskıyı üzerinizde hissedersiniz ama çok çalışmaktan vazgeçmezseniz yola devam edebilirsiniz."