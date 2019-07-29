29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:06:55 | Son Güncelleme: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:08:08
Zeljko Obradovic: NBA defterini tamamen kapattım
Fenerbahçe Beko'nun Sırp koçu Zeljko Obradovic ülkesinin basınına yaptığı açıklamada NBA defterini tamamen kapattığını söyledi.
SIRP basınına konuşan F.Bahçe Beko Koçu Obradovic, “Ben NBA defterini tamamen kapattım. Fenerbahçe’yle 1 yıl daha mukavelem var ve burada çok mutluyum. Taraftarlarla aramda özel bir bağ bulunuyor. Bunun tadını çıkarıyorum” dedi.
(Akşam)
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