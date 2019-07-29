Zeljko Obradovic: NBA defterini tamamen kapattım

SIRP basınına konuşan F.Bahçe Beko Koçu Obradovic, “Ben NBA defterini tamamen kapattım. Fenerbahçe’yle 1 yıl daha mukavelem var ve burada çok mutluyum. Taraftarlarla aramda özel bir bağ bulunuyor. Bunun tadını çıkarıyorum” dedi.

(Akşam)