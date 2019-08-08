08 Ağustos 2019 Perşembe 08:56:29 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:02:45
Zanka İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Danimarkalı futbolcu Zanka İstanbul'a geldi.
İstanbul Havalimanı'na gelen Zanka'yı Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile Sportif Direktör Damien Comolli karşıladı. Sabaha karşı 04.30'da İstanbul'a inen Zanka'ya havalimanında bulunan taraftarlar ilgi yoğun gösterirken 29 yaşındaki futbolcu daha sonra özel araçla alandan ayrıldı. (DHA)
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