Zanka: Ben ne zaman görev verilse hazırım

Fenerbahçe'de Süper Lig'in ilk yarısının son haftalarında form düşüklüğü yaşayan stoper oyuncusu Mathias Zanka Jorgensen, forma savaşından vazgeçmiyor. Danimarkalı stoper, "Tatilde de çalıştım. Ben ne zaman görev verilse hazırım" dedi.

FORMASINI KAYBETMEK İSTEMİYOR

Stoperde Serdar Aziz'in yeri garanti. Zanka, Jailson ve Rami ile rekabet içinde olacak.

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