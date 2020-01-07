07 Ocak 2020 Salı 09:54:15 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 09:55:22
Zanka: Ben ne zaman görev verilse hazırım
Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Mathias Zanka, forma savaşında geri adım atmayacağını söyledi.
Fenerbahçe'de Süper Lig'in ilk yarısının son haftalarında form düşüklüğü yaşayan stoper oyuncusu Mathias Zanka Jorgensen, forma savaşından vazgeçmiyor. Danimarkalı stoper, "Tatilde de çalıştım. Ben ne zaman görev verilse hazırım" dedi.
FORMASINI KAYBETMEK İSTEMİYOR
Stoperde Serdar Aziz'in yeri garanti. Zanka, Jailson ve Rami ile rekabet içinde olacak.
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