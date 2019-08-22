Zanka: 29. şampiyonluğu Kadıköy’e getirmek için çok savaşacağız

Fenerbahçe’nin Danimarkalı stoperi Mathias Zanka Jorgensen, Fenerbahçe Televizyonu’na açıklamalarda bulundu. Süper Lig'in ilk haftasında Kadıköy'de oynanan ve sarı-lacivertlilerin 5-0 galibiyetle sonuçlanan Gazişehir Gaziantep maçıyla ilgili değerlendirmeler yapan Zanka, Medipol Başakşehir maçıyla ilgili de düşüncelerini söyledi.

İlk olarak Fenerbahçe forması giydiği için yaşadığı mutluluğu belirten Mathias Zanka Jorgensen, “Takıma biraz geç katıldım. Önümüzde yaklaşan bir maç vardı. Hocamız da o maça yetişmem için çok istekliydi. Bir takıma yeni katıldığınız zaman o takıma alışmanız tabii ki biraz zaman alır, birlikte biraz antrenman yapmanız gerekir. Ben de yeni gelmiştim. Saha içinde zaman zaman top bizdeyken anlaşmazlıklar oldu ama zamanla daha iyiye gidecektir. Şimdi kendimi çok daha iyi, daha rahat hissediyorum. İstanbul’un keyfini çıkarıyorum, Fenerbahçe’de olmanın keyfini çıkarıyorum. Taraftarlarımızla yaşadığım o tecrübe gerçekten çok özeldi, bu tecrübenin keyfini çıkarıyorum. 5-0 benim için iyi bir başlangıçtı, daha iyi olamazdı” diye konuştu.

“Fenerbahçe içeride oynadığı maçları kazanmalı”

Fenerbahçe'nin sahasında oynadığı maçları kazanması gerektiğini dile getiren Zanka, “Geçen yıldan da bildiğiniz gibi lige iyi başlamak çok önemliydi. İstanbul takımları puan kaybetti. Lige yeni çıkan takımlar bile İstanbul takımlarını yenebildi. Gerçekten çok iyi oynamamız gerektiğini biliyoruz. Bu maça çıkarken de iyi oynamamız gerektiğini biliyorduk. Maçın başında 3 penaltı kazanmayı kimse beklemezdi ama biz gerçekten maça çok iyi başlamıştık. İlk yarı çok iyi bir futbol ortaya koymuştuk. Biraz daha çalışıp kendimizi daha da geliştirmemiz gerekiyor. Amacımız bu” dedi.



“Başakşehir iyi bir takım”

Danimarkalı futbolcu, ligin ikinci haftasında deplasmanda oynayacakları Başakşehir maçıyla ilişkin olarak, “Başakşehir’in iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Bu yüzden daha da fazla çalışmamız gerekiyor. Geçen haftadan daha iyi olmamız gerekiyor. Hem toplu hem topsuz oyunda defans oyuncuları olarak bizim görevimiz takımı bir arada tutmak. Sert ve gol yemesi zor bir takım olmalıyız. Bunu yaparken de aynı zamanda ofanstaki arkadaşlarımızın iyi pozisyon üretebilmelerini sağlamalıyız. Bizim amacımız her zaman daha iyi olmak” değerlendirmesini yaptı.



“Sorumluluk almaktan dolayı mutluyum”

Saha içindeki göreviyle ilgili de konuşan deneyimli stoper, “29 yaşındayım, İngiltere Ligi tecrübem var. Şampiyonlar Ligi, Dünya Kupası, milli takımlarda oynadım. Dolayısıyla bunu takıma katkı olarak vermeye çalışıyorum. Şu anda partnerim Jailson ki kendisi daha önce orta saha bölgesinde oynamış, o bölgeye alışık bir oyuncu. Dolayısıyla ben hem kaptanla hem takımının geri kalanıyla sürekli iletişim halinde olup takımın sürekli kompakt bir halde kalmasını sağlamaya çalışıyorum. Hocamın benden istediği sorumluluk bu. Ben de bu sorumluluğu almaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Zamanla bu konuda daha iyi olmak istiyorum. Türkçe'mi biraz daha ilerletmek istiyorum ki böylece tercümanım yanımda olmadan da arkadaşlarıma Türkçe direktifler vererek onları yönlendirebileyim” açıklamasını yaptı.

“Tribünlere çağrılmak çok özel bir duygu”

Gazişehir Gaziantep mücadelesi öncesi ısınma bölümünde taraftarların kendisini tribüne çağırmasından dolayı çok mutlu olduğunu sözlerine ekleyen Zanka, “İnsanın tüylerini diken diken yapan bir duygu. Buraya geldiğimde de söylemişlerdi; çok özel bir duygu olduğunu ve bunun çok fazla keyfine varacağımı. Statta ısınma esnasında topla oynarken adımı duyduğumda ne yapmam gerektiğini bilmiyordum, arkadaşlarım bana söyledi. Çok hoşuma gitti. Yeni bir oyuncu olmama rağmen beni tribünlere çağırdılar. Çok anlamlıydı. Gurur duydum. Taraftarlarımızın hem benden hem de takımımızdan gurur duymasını sağlamak için çok savaşacağım. Yarışmacı bir takım olmamız ve onların gurur duyması için gerçekten çok çalışacağım. 29. şampiyonluğu Kadıköy’e getirmek için çok savaşacağız” şeklinde konuştu.



“Diyaloğumuz çok iyi”

Ersun Yanal, kaptan Emre Belözoğlu ve takım arkadaşlarıyla arasındaki diyalogla ilgili de başarılı futbolcu, “Aramızdaki diyalog çok daha iyiye gidecektir. Çünkü takıma yeni katılan arkadaşlarımız da var ama eski oyuncular buraya çok iyi entegre olmuş durumda. Çok iyi ve güçlü bir hocamız var, gerçekten çok güçlü bir liderimiz var; Emre Belözoğlu. Onların tecrübelerinden mutlaka faydalanacağız. Takımda daha önce başka büyük liglerde, takımlarda oynamış oyuncuların tecrübelerinden faydalanarak başarıya ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Bunların hepsinin bir araya gelmesi, bizim takım olarak birlik olmamız ve taraftarlarımızı da arkamıza almamız gerekiyor. Bu şekilde birlik olarak savaşırsak istediğimiz sonuçları elde edebileceğimizi, istediğimiz yere varabileceğimizi düşünüyorum. Taraftarlarımızın arkamızda olması gerekiyor. Taraftarlarımızla birlik olarak topun çizgiyi geçip hedeflerimize ulaşabildiğimizden emin olmamız gerekiyor” dedi. (İHA)