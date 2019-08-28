28 Ağustos 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 08:55:51
Zajc Krasnodar yolcusu
FENERBAHÇE’NİN devre arasında kadroya kattığı ancak, beklentilerin altında kalan Miha Zajc’a Rusya’dan talip çıktı...
GÜNEŞ
■ Rusya Premier Ligi’nde 14 puanla lider konumda olan Krasnodar, Sloven oyuncu için Sarı-Lacivertliler’in kapsını 4 milyon euro ile çalmaya hazırlanıyor. Ancak F.Bahçe’nin 25 yaşındaki oyuncu için belirlediği bonservis bedeli 6 milyon euro... Bu transfer gerçekleşirse Fenerbahçe’nin maddi anlamda da eli rahatlayacak.
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