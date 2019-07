'Yuvama döndüğüm için mutluyum'

GÜNEŞ

■ FENERBAHÇE’YE dört yıl aradan sonra geri dönen ve Sarı-Lacivertlilerle bir yıllık sözleşme imzalayan Emre Belözoğlu, önceki akşam geç saatlerde takımın Düzce Topuk Yaylası’ndaki kampına katıldı. Teknik direktör Ersun Yanal ve idari menajeri Volkan Ballı tarafından karşılanan tecrübeli futbolcu, ayağının tozuyla FB TV’ye açıklamalarda bulundu. Kariyerine Sarı-Lacivertli forma ile son verecek olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Emre, şunları söyledi:

ÇOK AMA ÇOK HEYECANLIYIM

■ “ÇOK farklı ve çok güzel bir heyecan yaşıyorum. Tekrar takımla Topuk Yaylası’nda bulunmak mutluluk verici. Yuvama döndüğüm için de çok mutluyum. Bu ortamı yaşamak, antrenmanlara çıkmak, Kadıköy'e çıkmak çok farklı duygular. Bunları yaşamak için sabırsızlanıyorum. Şimdi önümüzde iyi bir hazırlanma süreci var. Milli takımdan dolayı hocamız bize diğer arkadaşlarımıza göre birer hafta fazla izin verdi. Ama ben bir gün önceden gelmek istedim.”

GÖREVİMİN BİLİNCİNDEYİM

■ EMRE sözlerini şöyle sürdürdü: “Ersun Hocanın antrenmanları da biraz ağırdır. Ona adapte olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Görevimizin bilincindeyiz. Bizim de görevimiz kulübümüzün kültürünü, aidiyetini yeni gelen arkadaşlarımıza anlatmak. Önceliğimiz tabii ki saha içi olacak çünkü bizden beklenti yüksek. Fenerbahçe’nin olduğu her yerde hedef her zaman şampiyonluk ve kupadır. Hatta bazen burada şampiyonluklar da yetmez.”