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28 Temmuz 2019 Pazar 11:12:54 | Son Güncelleme: 28 Temmuz 2019 Pazar 11:13:43

Yuto Nagatomo: Hayatımı Türk doktorlar kurtardı

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Yuto Nagatomo, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynana Schalke maçında yaşadığı sakatlıkla ilgili konuştu. Nagatomo, "Hayatımı Türk doktorlar kurtardı" dedi.

"TÜRK DOKTORLAR OLMASA ÖLÜYORDUM"

Geçen sezon ölümden döndün. Schalke maçı sonrası yaşananları tekrar anlatabilir misin?

"Sizin aracılığınızla kulüp doktoru Yener (İnce) hocaya tekrar teşekkür etmek istiyorum. Akciğer sönmesi yaşadım ama ben ilk başta ciddi bir şey olduğunu anlamamıştım. Hatta maçtan sonra hemen eve gitmeyi düşünüyordum. Ama Yener hoca ısrar edip beni yolumdan çevirdi. Hastaneye yönlendirdi ve hastanede durumun ne kadar ciddi olduğu ortaya çıktı. Hayatımı Türk doktorlar kurtardı."

Avusturya'daki kamp nasıl geçiyor?

"Sezon hazırlıklarına iyi başladım. Çok hırslıyım. Bir an önce ligin başlamasını bekliyorum. Fiziksel olarak kendimi iyi ve hazır hissediyorum. Yarın maç olsa 90 dakika oynarım, o tempoyu kaldırırım. İtalyan antrenör Alberto (Bartali) ve yardımcı hocalarımız bizi en iyi şekilde sezona hazırlıyor. Kamp yorucu ama iyi geçiyor."

TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK

Yeni sezon hedefleri?

"2 senedir şampiyonuz, ligde Galatasaray için şampiyonluktan başka bir hedef zaten düşünülemez. Avrupa'ya gelirsek… Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak ana hedefimiz. Rakiplerimiz kim olursa olsun bu kez gruptan çıkmak istiyoruz."

Yokluğunda Linnes sol bekte nasıl oynadı?

"Martin (Linnes) sol bekte gayet iyi performans gösterdi. Genç, kaliteli ve fiziksel olarak iyi durumda. Günümüz futbolunda birden çok mevkide oynamak ve iki ayağını da kullanmak büyük avantaj. Martin ve ben öyleyiz, bu avantajı kullanıyoruz. İnter'de de ben zaman zaman sağ bek oynamıştım."

DERSİME ÇOK İYİ ÇALIŞTIM

Süper Lig'in en etkili kanat oyuncuları Quaresma ve Visca'ya karşı çok başarılı oldun. Fatih Hoca'nın etkisi nedir?

"Beşiktaş ve Başakşehir maçlarından önce dersime iyi çalıştım. Hocamız da taktik toplantılarda rakiplerimi nasıl durdurmam gerektiği konusunda bana tavsiyeler verdi ve gördüğünüz gibi sahada işe yaradı. İtalya'da da Cuadrado ve Salah gibi üst düzey oyunculara karşı mücadele etmem benim için avantaj oldu.”

Yeni transfer Babel'le sol kanattaki uyumun nasıl?

"Babel çok iyi ve çok kaliteli bir oyuncu. Bana kanadımda çok yardımı dokunacak. Tecrübe, yetenek, kuvvet ve sürat... Babel'de bu özelliklerin hepsi var. Böyle bir oyuncu hem bana hem de takıma çok katkı sağlar."

MUSLERA GALATASARAY'IN BUFFON'U

Takım arkadaşın Ferando Muslera hakkındaki düşüncelerin?

"Muslera kendisine iyi bakan, çok çalışan, örnek profesyonel bir oyuncu. Ufak-tefek sakatlıklarına rağmen her zaman oynuyor, neredeyse maç kaçırmıyor. Muslera daha uzun seneler üst düzey kalecilik yapabilir ve Galatasaray'ın bir Buffon'u olabilir."

Fatih Terim'le ilişkinden bahseder misin?

"Galatasaray'a gelmeden önce de Fatih Hoca'yı tanıyordum. Çok kariyerli ve önemli başarılar kazanmış bir teknik adam. Kendisi ile İtalyanca konuşup anlaşıyoruz, iletişim sorununuz yok. Hocalığı zaten tartışılmaz ama benim için insanlığı da çok önemli. Futbolcuya hem saha içinde hem saha dışında nasıl davranacağını çok iyi biliyor."

(Sabah)

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