17 Aralık 2019 Salı 09:16:57 | Son Güncelleme: 17 Aralık 2019 Salı 09:19:18
Yusuf'tan 1 milyon euro daha gelecek
Yusuf Yazıcı Trabzonspor’a para kazandırmaya devam ediyor.
Sezon başında Bordo-Mavili takım milli yıldızı Fransız ekibi Lille’e satarken 16 milyon 500 bin euro bonservis bedelini kasasına koymuştu. Ancak sözleşmede bazı bonus maddeleri de vardı. Buna göre Yusuf, Lille formasıyla bu sezon 2 maça daha çıkarsa, Trabzonspor 1 milyon euro daha alacak. Toplam gelir 17.5 milyon euroya çıkacak. (Star Spor)
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