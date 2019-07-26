Yusuf'dan şut çalışmasını engelleyen Karaman'a tepki: Ekstra idman yapmazsak nasıl gelişiriz

Trabzon'da önceki akşam idman tamamlandıktan sonra Yusuf Yazıcı’nın da aralarında bulunduğu bazı genç futbolcular şut çalışması yaptı. Yardımcı antrenör çalışmayı sonlandırmaları gerektiğini söylemesine rağmen oyuncular devam edince teknik direktör Ünal Karaman, bu kez futbolculara fırça attı. Kaleci antrenörü Metin Aktaş’tan şut çalışması yapan oyunculara top atmamasını isteyen Karaman, daha sonra sahadan ayrıldı. Yusuf da bu duruma sitem ederek, “Ekstra antrenman yapmazsak biz daha nasıl gelişeceğiz” diye konuştu. (Star Spor)