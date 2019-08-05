Yusuf yuvadan uçtu

GÜNEŞ

■ VEEE Yusuf Yazıcı transferi bitti… Lille ile Trabzonspor arasında süren pazarlıklar sonucu anlaşma sağlandı. Fransız ekibi, Bordo-Mavililer’e Yusuf için 17.5 milyon euro bonservisin yanı sıra Edgar Le'nin yüzde 50 bonservisi ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay verecek. Yusuf’un bugün ya da yarın Fransa’ya giderek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Yusuf, Zeki Çelik’ten sonra Lille forması giyen ikinci Türk oyuncu olacak.

AYRILMAYA KARAR VERDİM

■ YUSUF yaşanan bu gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınladı. Yusuf mesajında, “Ben, Trabzon'umu, Trabzonspor’umu ve ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek adına ayağıma gelen bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. Tribünlerinde sevindiğim, alt yapısında yetiştiğim A Takımında kaptanlık bandını taktığım ve bu güzide formayı giymekten gurur duyduğum Trabzonspor’umdan ayrılma konusundaki kararımı vermiş bulunmaktayım” ifadelerine yer verdi.