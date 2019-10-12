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12 Ekim 2019 Cumartesi 11:31:51 | Son Güncelleme: 12 Ekim 2019 Cumartesi 11:35:51

Yusuf Yazıcı'nın fiziksel yetersizliği dikkatlerden kaçmadı

Dün akşam Arnavutluk maçında 80.dakikada oyuna dahil olan Yusuf Yazıcı'nın fizik görüntüsü futbolseverleri hayrete düşürdü.

TM Dijital Haber Merkezi

Dün akşam Arnavutluk karşısında bir hayli zorlanan ve gol pozisyonu bulmada büyük sıkıntılar yaşayan Türkiye’de maçın sonlarına doğru gelindikçe stres daha fazla artarken, Kadıköy’de stadı dolduran taraftarların ‘Yusuf’ tezahüratları hayli dikkat çekmişti.

Oynanan oyundan sıkılan futbolseverler bir an önce Yusuf Yazıcı hamlesinin yapılmasını isterken, tecrübeli teknik adam Şenol Güneş’in gelen tepkilere kayıtsız kalmayarak yetenekli futbolcuyu 80’de sahaya sürmesi memnuniyetle karşılanmıştı.

YUSUF YAZICI'YI GÖRENLER HAYRET ETTİ

80.dakiada Ozan Tufan’ın yerine oyuna dahil olan Yusuf Yazıcı’nın 15 dakikalık performansı görenleri hayrete düşürürken, 22 yaşındaki yeteneğin fizik olarak neredeyse bitik durumda olması büyük hayal kırıklığı yarattı. Lille’de kendisinden beklenen patlamayı yapamadığı gibi yedek kulübesine çekilen Yusuf’un dün akşam Arnavutluk karşısında sürekli yerde kalmasının yanı sıra basit top kayıpları kendisini tercih etmeyen Şenol Güneş’i haklı çıkardı.

ODOİ'DEN OMZU YEDİ POZİSYONUN SONU GOLLE BİTTİ

Son görüntüsüyle Emre Mor’u andıran milli futbolcu Fransa’da da eleştiri okları üzerine çekerken, Lille’in Chelsea ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında oyuna 62.dakikada giren Yusuf Yazıcı’nın 79.dakikada Odoi ile girdiği ikili mücadele sonucu yerde kalması ve akan pozisyonun golle sonuçlanması (Willian) deneyimli çalıştırıcı Christophe Galtier’i de dehşete düşürmüştü.

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