23 Aralık 2019 Pazartesi 10:21:06 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 10:27:07
Yusuf Yazıcı'dan yıkan sakatlık haberi geldi
Lille forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın çapraz bağlarının koptuğu belirtildi.
Lille forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın çapraz bağları koptu. 22 yaşındaki genç yıldız, milli takım doktoru tarafından ameliyat edilecek.
Monaco maçında 38. dakikada oyuna dahil olan Yusuf, maçın son bölümünde sakatlanarak oyun dışında kalmıştı. Çekilen MR sonucunda yıldız oyuncunun çapraz bağlarının koptuğu ve sezonu kapattığı öğrenildi.
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