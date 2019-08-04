Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'dan ayrılma kararı aldı

Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trabzonspor'dan ayrılma kararı aldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Çok değerli Trabzonspor taraftarları, malumunuz olduğu üzere bir süredir transferimle ilgili haberleri takip ediyorsunuz. Bu süreçte hep sessiz kalmayı tercih ettim. Ancak bugün itibarıyla bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Sürecin başından bugüne kadar kulübümüz, şartlarımın iyileştirilmesi başta olmak üzere birçok konuda kalmam için her türlü fedakarlığı yaptı. Gerek Sayın Başkanımız Ahmet Ağaoğlu gerekse yönetim kurulundaki değerli ağabeylerim, Trabzonspor'da oynamam gerektiğini defaatle bana iletti. Ancak ben Trabzon'umu, Trabzonspor'umu ve ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Tribünlerinde sevindiğim, altyapısında yetiştiğim, A takımında kaptanlık bandını taktığım ve bu güzide formayı giymekten gurur duyduğum Trabzonspor'umdan ayrılma konusundaki kararımı vermiş bulunmaktayım." (AA)