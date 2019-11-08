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08 Kasım 2019 Cuma 16:42:50 | Son Güncelleme: 08 Kasım 2019 Cuma 16:44:34

Yusuf Yazıcı: Şampiyonlar Ligi hayalim gerçek oldu

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcusu Yusuf Yazıcı basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcusu Yusuf Yazıcı, Fransızca dersleri almaya başladığı ifade etti.

Fransa'ya adaptasyon sürecini tamamladığını dile getiren Yazıcı, basın toplantısına, "(Bonjour) Herkese merhaba, Fransızca öğrenmeye başladığımı söylemek istiyorum. Fransa'ya ilk geldiğim dönemde biraz zorluk yaşadım ancak şu anda kendimi çok iyi hissediyorum ve adaptasyon sorunumu aştım. Sezon öncesi kampını kaçırdım, tüm takım arkadaşlarımın fiziksel olarak altındaydım ancak şu anda iyi durumdayım" dedi.

En büyük hayalinin Şampiyonlar Ligi'nde oynamak olduğunu ve bu hayalini Lille ile gerçekleştirdiğini ifade eden Yazıcı, "Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilmek benim çocukluk hayalimdi ve bunu Valencia maçında başardım. Valencia'ya bir gol atabilseydim benim için her şey daha farklı olabilirdi" şeklinde konuştu.

Zeki Çelik'in Lille'de oynamasının kendisi için çok büyük bir avantaj olduğunu ifade eden Yazıcı, "Zeki Çelik bana her konuda çok yardımcı oluyor, Zeki de 1.5 yıldır burada ve benden daha tecrübeli. Kulübü tanıyor, şehri tanıyor" ifadelerini kullandı.

Lille'nin kendi sahasında çok iyi futbol oynadığını dile getiren Yazıcı, "Kendi sahamızda ve taraftarımız önüne çok iyi futbol oynuyoruz. Aynı pefrormansımızı deplasman maçlarında da göstermek zorundayız. Fransa Ligi'nde her takımın kendisine ait bir stratejisi var ve futbolcular, bu sistemin içerisinden çıkamaz, oyuna sadık kalmak zorunda. Ben de saha içerisinde teknik direktörümüzün talimatlarını takip etmeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Kendi performansından daha ziyade takımın başarısı için mücadele ettiğini ifade eden Yazıcı, "Her şeyden önce en önemli şey, takımın başarısı için mücadele ediyorum. Kişisel performansıma baktığımız zaman da her geçen gün daha da iyiye gittiğimi düşünüyorum" dedi.

(Sporx)

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