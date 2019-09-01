Yusuf Yazıcı ilk kırmızı kartını gördü

Fransa Ligi 4. haftasında Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, deplasmanda Reims'e 2-0 mağlup oldu.



Milli yıldızımız Yusuf Yazıcı, 40 ve 52. dakikalarda gördüğü sarı kart sonrası kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.



Ev sahibi Reims, 73. dakikada Moussa Dembele'nin penaltı golüyle 1-0'lık üstünlüğü sağlarken, 90. dakikada Remi Oudin'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.



Öte yandan bir diğer Milili yıldızımı Zeki Çelik, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.



Bu sonuçla Reims, puanını 7'ye çıkartarak ligde 6. sırada kendine yer bulurken, Lille 6 puanla 9. sırada yer aldı.



Lille, gelecek hafta evinde Angers'i ağırlayacak. Reims ise deplasmanda Nantes'a konuk olacak.