Yusuf Yazıcı için Trabzon'a gelen Lille kulübünün yetkilileri şehirden ayrıldı

Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'nın transferi için İstanbul'da bulunan Lille kulübünün Sportif Direktörü Luis Campos, Türkiye'den ayrıldı.

TRT SPOR'un haberine göre, uzun süredir milli futbolcuyu kadrosuna katmak için uğraşan Campos, İstanbul'da Trabzonspor yöneticileri ve Yusuf Yazıcı'nın menajeriyle görüşmelerde bulundu ancak transferi sonuca ulaştıramadı. Sabah saatlerinde Türkiye'den ayrılan Campos, Yusuf Yazıcı transferi ile ilgili soruları cevapsız bıraktı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da yaptığı açıklamada, Lille kulübünün teklifinin 15 milyon euro olduğunu ve bunu kabul etmediklerini belirtmişti.

15 milyon euroya vermedik"

"Lille 80 milyon avroya rekor bir oyuncu satışı gerçekleştirdi. Bu, Yusuf Yazıcı'nın transferiyle ilgili rakamın artmasını sağlayabilir mi?" sorusu üzerine başkan Ağaoğlu şunları kaydetti:

"O konuyla alakalı olarak şu anda bir açıklama yapmam doğru olmaz ama Lille Kulübünün ilgisinin devam ettiğini söylemem herhalde yeterli. Sürekli olarak o transferi sıcak tutuyorlar. Görüşmeler devam ediyor ama bizim de burada tavrımız belli. Şunu da söyleyeyim, herkes bu konuyla alakalı bir şeyler yazıp çiziyor. Telaffuz edilen rakamlar Lille Kulübünün teklif etmiş olduğu rakamlar değil. Lille Kulübü ilk teklifi üzerinde ısrarcı, biz de aynı şekilde ısrarcıyız. Böyle bir teklif ile bu transferin gerçekleşmesi mümkün değil. Onların teklifi 15 milyon avro. Biz çok istiyoruz. İstemenin sonu yok biliyorsunuz. Bizim istediğimiz rakamlarla onların önerdiği rakamlar arasında ciddi bir fark var"