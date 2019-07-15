Yusuf Yazıcı gidici

GÜNEŞ

■ TRABZONSPOR’UN milli yıldızı Yusuf Yazıcı, Lille yolcusu… Takımda kalıp kalmayacağı aylardır merak edilen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu kararını verdi ve başkan Ahmet Ağaoğlu’ndan izin istedi. Kariyerine Avrupa’da devam etmek isteyen Yusuf, “Trabzonspor’u Avrupa’da temsil etmek istiyorum. Ayrılık benim için çok zor olacak ama Trabzonlunun Avrupa’da neler yapabileceğini tüm dünyaya göstermek istiyorum” sözleriyle müsaade istedi.

AĞAOĞLU ANLAYIŞ GÖSTERDİ

■ YUSUF’U satmayacaklarını her fırsatta dile getiren Ağaoğlu, ayrılığın kendilerini içinde çok zor olacağını belirterek karara saygı duyduğunu iletti. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak olan Fransa’nın Lille kulübü, Bordo-Mavililer’e 16 milyon euro + sonraki satıştan yüzde 10 pay şeklinde cazip bir teklif iletti. Taraflar arasında pazarlıkların sürdüğü, yönetimin de Yusuf’a Lille tarafıyla kontrat görüşmesi için izin verdiği öğrenildi.

ZEKİ ÇELİK’LE KANKALAR

■ AYRILIĞI kafasına koyan Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz günlerde ninesiyle fotoğrafını paylaşarak “Torunu gidiyor diye gözler yaşlı” notunu düşmüştü. Lille’in milli sağ beki Zeki Çelik’le de yakın arkadaş olan Yusuf, kankasıyla sık sık transferini konuşuyor. Fransa’da uyum sorunu çekmeyeceğini düşünen genç futbolcunun Trabzonspor taraftarına veda metni hazırlıklarına başladığı, bunun için profesyonel bir ekiple temas kurduğu da gelen haberler arasında…