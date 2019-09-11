Yusuf Yazıcı: Benim için çok anlamlı ve unutulmayacak bir gündü

  • Bist 100
    101939
  • Dolar
    5,7715
  • Euro
    6,3552
  • Altın
    276,8440
İstanbul
17 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Oturma eylemi yaparken babasının ölüm haberini aldı Oturma eylemi yaparken babasının ölüm haberini aldı
Annesini öldüren sanık şizofren çıkınca tahliye edildi Annesini öldüren sanık şizofren çıkınca tahliye edildi
Merkel: ABD-Çin arasındaki çekişmenin Avrupa için köklü sonuçları var Merkel: ABD-Çin arasındaki çekişmenin Avrupa için köklü sonuçları var
Kestiği kavak ağacının dallarına başı sıkışan kişi öldü Kestiği kavak ağacının dallarına başı sıkışan kişi öldü
Cenk Tosun'dan anketlik performans Cenk Tosun'dan anketlik performans
Arnavutluk'un İzlanda'yı yenmesi en çok Menemenspor'u memnun etti Arnavutluk'un İzlanda'yı yenmesi en çok Menemenspor'u memnun etti
TEV ve TBB arasındaki işbirliğiyle öğrencilere burs yardım kampanyası: Gel vatanına milletine hizmet et diyeceğiz TEV ve TBB arasındaki işbirliğiyle öğrencilere burs yardım kampanyası: Gel vatanına milletine hizmet et diyeceğiz
Gelir İdaresi: 47 bin 32 kişi ve kuruluşun 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu var Gelir İdaresi: 47 bin 32 kişi ve kuruluşun 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu var
Beşiktaş, milli arada transfer baktı Beşiktaş, milli arada transfer baktı
Başkan Erdoğan bazı belediye başkanlarına: Biz İstanbul Belediyesi'ne geldiğimizde kimseyi aşından etmedik Başkan Erdoğan bazı belediye başkanlarına: Biz İstanbul Belediyesi'ne geldiğimizde kimseyi aşından etmedik
Gent'in Yaremchuk için G.Saray'dan 20 milyon euro istediği iddia edildi Gent'in Yaremchuk için G.Saray'dan 20 milyon euro istediği iddia edildi
İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması
AK Partili Ünal'dan tepki: En ufak meselede ortalığı ayağa kaldıran sanatçılarımız neredeler AK Partili Ünal'dan tepki: En ufak meselede ortalığı ayağa kaldıran sanatçılarımız neredeler
Ürdün'deki Suriyeli sığınmacılara 1000'in üzerinde spor ayakkabısı dağıtıldı Ürdün'deki Suriyeli sığınmacılara 1000'in üzerinde spor ayakkabısı dağıtıldı
Recep İvedik 6 ne zaman? Recep İvedik 6 vizyon tarihi 2019! Recep İvedik 6 ne zaman? Recep İvedik 6 vizyon tarihi 2019!
Galatasaray'da Linnes TFF listesinde yer almadı Galatasaray'da Linnes TFF listesinde yer almadı
Merkez Bankası faiz toplantısı saat kaçta? Merkez Bankası faiz açıklaması ne zaman? Merkez Bankası faiz toplantısı saat kaçta? Merkez Bankası faiz açıklaması ne zaman?
OGM personel alımı başvuruları başlıyor! OGM personel alımı şartları neler? OGM personel alımı başvuruları başlıyor! OGM personel alımı şartları neler?
F.Bahçe, Mehmet Ekici'yi kadro dışı bıraktı F.Bahçe, Mehmet Ekici'yi kadro dışı bıraktı
CHP'nin cami rahatsızlığı tam gaz sürüyor! İmamoğlu, İBB TV'nin logosundaki camii ibaresini de kaldırdı CHP'nin cami rahatsızlığı tam gaz sürüyor! İmamoğlu, İBB TV'nin logosundaki camii ibaresini de kaldırdı
Mağarada lahit arayan definecilere suçüstü yapıldı Mağarada lahit arayan definecilere suçüstü yapıldı
2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Arda Turan'dan ilk açıklama 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Arda Turan'dan ilk açıklama
Yağmur Taktaş kimdir? Yağmur Taktaş kaç yaşında, nereli? Yağmur Taktaş kimdir? Yağmur Taktaş kaç yaşında, nereli?
Mustafa Kaplan: Abdülkadir Ömür'e çok üzüldüm Mustafa Kaplan: Abdülkadir Ömür'e çok üzüldüm

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

11 Eylül 2019 Çarşamba 09:21:01 | Son Güncelleme: 11 Eylül 2019 Çarşamba 09:22:34

Yusuf Yazıcı: Benim için çok anlamlı ve unutulmayacak bir gündü

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. hafta maçında Moldova'yı deplasmanda 4-0 yenen A Milli Takım'ın oyuncularından Yusuf Yazıcı, "Benim için çok anlamlı ve unutulmayacak bir gündü." dedi.

Zimbru Stadı'nda oynanan karşılaşmada millilerin son golüne imza atan 22 yaşındaki oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

A Milli Takım'da ilk kez gol sevinci yaşayan Yusuf Yazıcı, "Benim için çok anlamlı ve unutulmayacak bir gündü. Milli takım forması altında attığım ilk goldü. Umarım ülkeme milli takım formasıyla en iyi şekilde hizmet ederim. Aldığım süre boyunca elimden geleni yapacağım." diye konuştu.

Grupta 4 maç kaldığını aktaran Yusuf Yazıcı, "Maç maç gitmemiz gerekiyor. Bundan sonra oynayacağımız ilk maça odaklanmalıyız. Böyle devam edersek, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Şampiyonaya direkt gitmek istiyoruz"

Milli futbolcu Dorukhan Toköz de 2020 Avrupa Şampiyonası'na doğrudan katılmak istediklerini söyledi.

Moldova karşısında elde edilen galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren 23 yaşındaki oyuncu, "Yeni jenerasyon olarak çok iyi anlaşıyoruz. Çok iyi arkadaşlıklarımız var. Şampiyonaya direkt gitmek istiyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Ülkemizin yüzünü kara çıkarmadan inşallah turnuvaya gideceğiz ve başarılı olacağız." ifadelerini kullandı.

- "Golümü eşime armağan ediyorum"

Milli futbolcu Deniz Türüç, karşılaşmada attığı golü eşine armağan ettiğini vurguladı.

Türkiye için çok önemli bir maça çıktıklarının altını çizen 26 yaşındaki oyuncu, "Üç puan aldığımız için çok mutluyuz. Golümü eşime armağan ediyorum. Eşim 7 aylık hamile. Doğuma 2 ay kaldı. O fotoğrafı çok bekliyoruz. Her konuda bana destek çıkıyor. Allah ondan razı olsun. Çok güzel bir akşam oldu." diye konuştu.

Andorra müsabakasında iyi oynamalarına rağmen golü geç bulduklarını hatırlatan Deniz Türüç, şunları kaydetti:

"Andorra maçında da iyiydik. İlk 5-10 dakikada Cenk'in ortaya kestiği bir top var, o gol olsa maç 5-0, 6-0'a gidecekti. Çok pozisyon ürettik. Bazen olmayınca olmuyor. Ama çok şükür her zaman inandık. Golü de bulduk. İki maçta 6 puan yaptık. 15 puana yükseldik. Aynı zamanda İzlanda da yenildi. Bu da çok önemli. Çok umutluyuz. Bizim için önemli olan 15 puandan ziyade ortaya koyduğumuz oyun. Onun da sırrı aile ortamı olması. Şenol hocanın gelmesi, Türk futbolunu bilmesi... Böyle sıcak bir ortamda başarılı olabiliriz."  (AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ