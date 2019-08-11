'Yusuf’un gidişi hayırlı oldu'

GÜNEŞ

■ TRABZONSPOR Yönetim Kurulu Danışmanı Ali Kemal Denizci, Yusuf Yazıcı’nın gidişi hakkında açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncudan gelen parayla maddi anlamda rahatladıklarını belirten Denizci, “Yusuf'un erken gidişi taraftarlara üzüntü verdi. Yusuf gitmek istiyorum dediği zaman taraftarda tabii ki bir tepki oldu ama bence gidişi hem Trabzonspor için hem Yusuf için hayırlı oldu. Trabzonspor için Yusuf'un gidişi tepkiyle karşılandı gibi görünse dahi halk bunu benimsedi” dedi.

TAZMİNAT MADDESİ DOĞRU

■ DENİZCİ şöyle devam etti: “Yusuf'u alkışlıyor ve onu takip etmeye devam edecekler. Bence böyle olması çok güzel. Bahsedilen rakamlar doğru. Trabzonspor kasasına parasını aldı ve rahatladı. Bazıları bu rakamlara az diyor ama futbolcuların Türkiye'den gidişi ile Avrupa'dan gidişi arasında büyük fark var. Yusuf Yazıcı ile ilgili sözleşmesinde bazı maddeler var. Türkiye’den bir takıma transferine onay verilmesi durumunda Lille 20 milyon euro tazminat öder maddesi doğru.