Yusuf Günay'dan flaş transfer sözleri: Gitmesini beklediğimiz futbolcular var

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, TRT SPOR'a gündeme dair açıklamalarda bulundu ve transfer konusunda da bilgiler verdi.

HER ZAMAN EN İYİSİNİ YAPARIZ

Sezonun ikinci devresi için beklentiler sorulurken, "Galatasaray her zaman en iyisini yapmak ister, ikinci yarıya iyi başlangıç yapacağız. Şüphemiz yok, bu akşam da Rize ile maçımız var inşallah başarı ile döneceğiz" dedi

STOPER TRANSFERİ, MURILLO?

Jeison Murillo transferi konusu ve stoperdeki gelişmeler hakkında, "Transferlerde gizlilik var. Bunları görüşme anında açıklamak kulüplere zarar veriyor. Bunun hakkında açıklama yapmıyoruz. Yazılan haberlere itibar etmesinler her gün başka oyuncu çıkıyor, yeri gelince açıklıyoruz. Transferde ekibimiz hazırlıklı, çalışıyor. İhtiyaç olan yerler belirleniyor. Herkes Galatasaray'da oynamak ister. Gelirleri arttırmak için çok çalıştık, stat gelirleri, taraftar sayısı artt" sözlerini kullandı

AYRILIKLAR YAŞANACAK

Takımda ayrılıklar olacağını söyleyen Yusuf Günay, "Gitmesini beklediğimiz oyuncular var, ocak sonuna netleşir, şu anda ne desem yanlış olur" açıklamasını yaptı

ARDA TURAN TRANSFERİNDE YENİ BİR GELİŞME VAR MI?

Arda Turan konusunda gelişme olmadığını söyleyen idareci, "Sayın başkanım bu konuda açıklama yaptı onun üzerine bir gelişme yok, yeni gelişme olmadı" dedi

SEÇİM OLACAK MI?

"Hem yönetim kurulu hem denetim kurulu üyelerimiz tedbir kararları almıştı. Bunda ortak bir madde var. Aklanmama nedeniyle Galatasaray yönetiminin seçim kararı alması gereken maddeyi tedbiren durdurdum diyor madde. Yönetim seçim kararı alabilir ama zorunluluk yok"