Yusuf Günay: Türk Telekom Arena'da 10 bin küsur kapasite artırımı olacak

Galatasaray 2'nci Başkanı Yusuf Günay, Türk Telekom Arena'da kapasite artırımı için başvuru yapıldığını belirterek, "Bildiğiniz gibi son bir kanun değişikliği yapıldı. Burada ayakta seyirci alınmasına, bakanlık izniyle imkan tanındı. Biz de bakanlığa başvurduk, 10 bin küsur ilave bir kapasite artırımı olacak. İzin bekliyoruz, koltuk siparişlerini vereceğiz. En kısa sürede bu artırımı gerçekleştireceğiz. Şampiyonlar ligi maçlarında portatif koltuklarla izlenebilecek. Statta 4000 civarında VIP koltuğu da yeniliyoruz" açıklamasında bulundu. (DHA)