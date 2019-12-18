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18 Aralık 2019 Çarşamba 16:07:39 | Son Güncelleme: 18 Aralık 2019 Çarşamba 16:09:30

Yusuf Günay: Kemerburgaz'dan vazgeçmemiz söz konusu değil

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "Kemerburgaz Galatasaray'a tahsis edilen bir yerdir, bunda bir değişiklik söz konusu değildir. Galatasaray'ın buraya ihtiyacı da vardır. Galatasaray çok büyük bir kulüp, pek çok branşta faaliyeti var, buradan vazgeçmemiz söz konusu değildir" dedi.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, sarı-kırmızılı kulübün aralık ayı olağan divan toplantısında açıklamalarda bulundu.

Florya arazisi için Emlak Konut ile yapılan anlaşma hakkında açıklamalarda bulunan Yusuf Günay, "Emlak konut ile ilgili bir sözleşmemiz vardı. Riva 388 milyon TL, Florya ise 120 toplamda 508 milyon TL arsa değerinde bir sözleşme yapılmıştı. Aynı yıl kulübün nakit ihtiyaçları gereği yeni bir protokol yapılıyor bu ödeme 5 taksiye bölünüyor, 508 milyonluk sözleşme deniz faktöringe kırdırılıyor. 341 milyon TL para alınıyor. Riva'da işler o dönem istenilen gibi gitmiyor. Sözleşmede Florya'dan çıkılması taahhüt edilmesine rağmen maalesef doğru öngörü yapılmıyor. Bunları gerekçe göstererek emlak konuk söz konusu sözleşmeyi feshi ediyor. 68 gün içerisinde sayın başkan liderliğinde çok çaba sarf ettik. Kolay bir şey değil. Türkiye'nin kamuoyu gözü önünde bunları Galatasaray için düzeltmek için yoğun çaba sarf ettik. Görüşmelerin bir aşamasında da artık Florya'yı yeniden sahip olma olanağını gördük. 4 Aralık 2019 tarihte yeni sözleşmeyi imzaladık" ifadelerini kullandı.

"RİVA YENİDEN AYNI KOŞULLAR VE ŞARTLAR İLE SÖZLEŞMEYE BAĞLANDI"

Riva ile yeniden aynı şartlar ile sözleşme yaptıklarını söyleyen Yusuf Günay, "Riva yeniden aynı koşullar ve şartlar ile sözleşmeye bağlanmış oldu, şimdi de satışlar gayet iyi gidiyor, kulübümüz adına iyi bir gelişme. Bu süreçte aslında 4 Aralık tarihinden önce bir anlaşma noktasına gelinmişti. Tartışmaların sonunda her türlü anlaşma noktasına gelinmişken bir itilaf çıktı. Sayın başkan Mustafa Cengiz 10 gün boyunca bu mali yükün indirilmesi konusunda büyük bir çaba gösterdi. Bir Galatasaraylı olarak kendisine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"KEMERBURGAZ'DAN VAZGEÇMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Kemerburgaz arazisi konusundaki sürece değinen Yusuf Günay, "Kemerburgaz milli emlak tahsil sözleşmesi yapılmıştı. Burada bir imar planı yapıldı ve çevre şehircilik bakanlığı tarafından onaylandı. Kemerburgaz Galatasaray'a tahsis edilen bir yerdir, bunda bir değişiklik söz konusu değildir. Galatasaray'ın buraya ihtiyacı da vardır. Galatasaray çok büyük bir kulüp, pek çok branşta faaliyeti var, buradan vazgeçmemiz söz konusu değildir. Burada bir madenci var, madencinin maden ruhsatı iptaline karşı açılan bir dava var. Biz bu davaya müdahil olmak istedik. Mahkeme bu davaya müdahilimizi kabul etti, ocak ayında yapılacak. Kemerburgaz konusunda bir tereddütte gerek yoktur" diye konuştu

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