Yusuf Fransız kaldı

GÜNEŞ

■ SEZON başında 16.5 milyon euro artı bonuslar karşılığında Trabzonspor'dan Fransız ekibi Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 8 maçta forma giyen milli futbolcu, henüz gol veya asist üretemedi. Chelsea maçında sonradan oyuna giren Yusuf’un 77. Dakikada kaptırdığı top ise Lille kalesine gol olarak döndü.

ZEKİ’Yİ ÖRNEK ALMALI

■ BİR türlü kendisinden beklenen oyunu ortaya koyamayan 22 yaşındaki futbolcunun bu hali, başta Lille taraftarı olmak üzere tüm futbolseverleri şaşırttı. Fransız basını da Yusuf’u eleştirmeye başladı. Lille’in transfer politikası gereği isabetli bir isimmiş gibi görünen Yusuf Yazıcı için, “İyi bir fiziğe sahip olmasına rağmen halen yeterince güçlü değil. Zeki Çelik’i kendine örnek almalı” yorumları yapıldı