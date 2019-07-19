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19 Temmuz 2019 Cuma 11:33:43 | Son Güncelleme: 19 Temmuz 2019 Cuma 11:36:19

Yusuf Erdoğan: Formayı giydiğim için Galatasaray'a transferim olmadıysa çok komik

Yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz Tesisleri'nde devam eden Kasımpaşa'nın, Bursaspor'dan renklerine kattığı Yusuf Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

Kasımpaşa'nın kendisi için en doğru tercih olduğunu belirten 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Bursaspor'dan ayrılacağım kesinleşmişti. Başkanımız beni burada görmek istiyordu. Beraber oturup karar verdik ve benim için en hayırlı yerin burası olacağını düşündüm. Hislerimde de yanıldığımı düşünüyorum. Hem camia hem arkadaşlık hem de hoca grubu olarak çok iyi bir ortama dahil olduğumu düşünüyorum. Böyle bir sisteme girmeye benim de ihtiyacım vardı. İnşallah güzel bir sezon geçiririz. Bu camianın, bu atmosferin daha büyük başarılara ihtiyacı var. Bu senenin Kasımpaşa senesi olacağını umut ediyorum" dedi.

"Kemal hoca ile çalışmak bir şans"

Kemal Özdeş ile çalışacağı için heyecanlı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Kemal hocayı anlatmak bizim haddimiz değil. Türk futbolunun yıllardır önde gelen isimlerinden birisi. Bizim için onun gibi bir insanla çalışacak olmak şanstır. Bizim ondan alacağımız çok şey var. Söylediklerini sahada uygularsak, kolay kaybetmeyen bir takım olabiliriz. Hem ofansif hem de defansif anlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İyi bir dönemdeyiz ve kendisi de bizi iyi hazırlıyor. Hafta sonu Avusturya'ya gidiyoruz, orada hazırlık maçlarımız olacak. Gücümüzü ve futbol bilgimizi orada takım olarak birleştirmeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Bursaspor seyircisi, hem futbolcuyu oynatma hem de oynatmama özelliğine sahip"

Geçtiğimiz yıl Bursaspor'da sıkıntılar yaşadığını vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Başarı ve başarısızlık birbiriyle bir bütün diye düşünüyorum. Bursaspor'un yönetimiyle, taraftarıyla, oyuncusuyla birleşip ortak bir hedefe gitmesi gerektiğini düşünen biriyim ki zaten öyle ekipler olduğu zaman başarı ya da başarısızlıklar geliyor. Aslında her şey bundan 3 sene önce başlamıştı. Ben geldim, biraz sendeleme dönemi oldu ama ligde kaldık. Geçen sene de son haftaya kadar götürdüğümüz yarışı belki de beş dakika ile kaybettik ama dediğim gibi Bursaspor'da sıkıntılar oldu. Kendi adıma da beklemediğim tepkilerle karşılaştım. İyi gidiyorduk, ligin bitmesine on hafta ve alınacak o kadar çok puan vardı ki, böyle bir tepkiyle karşılaşmak hem takımı hem de beni çok etkilemişti. Çünkü bir bütün olmanız gerekiyor. Taraftar da üç senedir gelen başarısızlıktan dolayı bir patlama anı geldiğini düşünüyordu. Hoş olmadı. Bir hafta sonra içeride Sivas'a karşı 1-0 geriye düştük. Ben orada Bursaspor adına bir şeylerin değiştiğini fark etmiştim. O maçı 3-2 kazanmıştık ve iyi bir ortam oluşmuştu. Bursaspor seyircisi, hem futbolcuyu oynatma hem de oynatmama özelliğine sahiptir. Bursaspor'un bir bütün olması gerekiyor. İnşallah da tekrardan ligimize geri dönerler. Türk futbolunun Bursaspor'a ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

"Lazio ile ciddi şekilde görüşmüştüm"

Trabzonspor döneminde Avrupa'dan ciddi teklifler aldığını açıklayan Yusuf Erdoğan, şunları söyledi:

"İnsanın hayatında kritik noktalar vardır. Ben de bir çok kez bu durumu yaşadım. Trabzonspor'da ilk çıktığım sene Avrupa'da oynamıştık. O dönem benim için iyi geçmişti. Lazio ve Roma o dönem beni çok istemişti. Lazio'nun sportif direktörü benimle bizzat görüşmüştü. O sezon sonu gitme planım vardı Lazio'ya ama başkanımız Hacıosmanoğlu, bir sezon daha kalmamı istedi. Benim de onunla baba-oğul ilişkimiz vardı. O dönem bizim için hiç istediğimiz gibi gitmeyen bir sezon oldu. O sene 2-3 tane hoca ile çalıştık. Çok kötü bir kaos ortamı vardı. Geçtiğimiz sene Bursaspor ile yaşadığımız sıkıntılara benzer sıkıntılar yaşadık orada da. Bir takım kötü zamanlarda birbirine suç atarsa o takımda sıkıntılar kaçınılmazdır. Orada da bu tip şeyler yaşanmıştı. Daha sonra üç büyüklerle adım geçti ama o dönem, Trabzonspor'dan başka bir büyük takımda forma giymek istemedim. Üç büyük takım da ciddi teklifler getirmişti. Ben de yurt dışı istiyordum. Daha sonra Bursaspor'a geldim. Beşiktaş çok ilgilenmişti ve ben Beşiktaş'la anlaşmıştım. Bonservis konusunda anlaşmazlıklar oldu. O dönem Muharrem Usta, benim Trabzon'da kalmamı pek istemiyordu. Ben de o elektriği alamayınca Trabzon'dan ayrılma zamanımın geldiğini düşündüm. İstemeyerek de olsa ayrılmak zorunda kaldım. Bursa da ayrı bir hayat hikayesi oldu benim için. Bir daha böyle şeyler yaşayacağımı bilsem tekrar Bursaspor'a giderdim diye düşünüyorum. Kötü bitti ama güzel anılarım da var Bursaspor ile ilgili."

"Abdülkadir, Yusuf, Uğurcan gerçekten çok şanslı"

Bordo-mavililerin genç oyuncuları hakkında değerlendirmelerde de bulunan Yusuf Erdoğan, şöyle konuştu:

"Trabzonspor, keşke bu sistemi beş sene önce gerçekleştirebilseydi. Abdülkadir, Yusuf, Uğurcan ile konuştuğumda onlara çok şanslı olduklarını söylüyorum. Ben de A takıma çıktığımda benimle ilgili de çok şey yazılıyordu ama devamlılık yoktu. Yusuf'un olduğu dönemde çok iyi futbolcular geldi. Ünal hoca da onlar için büyük bir şans. Çok güzel bir ortam var orada şu anda. Umarım hepsi çok başarılı olurlar. Kendim başarmış kadar hepsiyle gurur duyuyorum. Allah yollarını açık etsin. Avrupa'da oynamalarını çok istiyorum. Trabzonspor bu sene Avrupa'da oynayacak ve bu onlar için büyük bir sınav olabilir. Çünkü o atmosfer, çok güzel bir duygu. Kendini büyük bir sınav içerisinde gördüğünde bu senin özgüvenini de artırıyor. Ben onların artık Avrupa'ya gitmesi gerektiğini düşünüyorum, özellikle Yusuf'un. Abdülkadir, insanı kendisine hayran bırakan özelliklere sahip. Onun bir sene daha kalması daha iyi olabilir."

"Kasımpaşa formasıyla milli takıma seçilmek istiyorum"

Kasımpaşa formasıyla milli takıma gitmek istediğini söyleyen Erdoğan, "Şenol hoca, şu anda bir ekol durumunda. Çok büyük başarılar yaşattı. Çok güzel bir yapılanma var ve büyük başarılar yakalayacağımıza inanıyorum. Yaşım daha 26 ve ben de o yapılanmaya dahil olmak istiyorum. Hocamızın beni takip ettiğini biliyorum, zaten iyi bir etkileşimimiz var. Kasımpaşa formasıyla milli takıma gitmek nasip olur inşallah. Hedefim, milli takıma uzun seneler hizmet etmek" dedi.

"Hiçbir şey yokken o formayı giymezdim"

Yusuf Erdoğan, henüz imza atmadan, bedelli askerlik yaparken Galatasaray formasıyla fotoğraf çektirmesi ve sonrasında sarı-kırmızılılara transferinin gerçekleşmemesi konusunda da açıklamalarda bulundu. Galatasaray formasını giymesinin abartılmaması gerektiğini ifade eden Yusuf, "İnsan hayatında hiç keşke dememeli bence. Bir hatadan bile ders çıkarmak gerekir. Şöyle bir şey var; hiçbir şey yokken böyle bir şey yapmazdım. Transfer yüzde 90 bitmişti. O dönem, başka bir takımla da anlaşsam o hevesle o formayı giyerdim. Ben bu forma olayında abartılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çok masum bir şey olduğunu düşünüyorum. Onun geri dönüşleri bana hep olumluydu. O gün ben Kasımpaşa ile anlaşmış olsam o gurur ve hevesle Kasımpaşa forması da giyerdim. Bizim ülkemizde insanları bir anda bitirip bir anda yükseltmek çok kolay. Özellikle sosyal medyada her insanın bir fikri var. Avrupa'da durumlar çok daha farklı. Bütün takımlarımız, birbiri ile iyi olmalı ve bir bütün olarak devam etmeliyiz. Her şerde bir hayır vardır diyelim. Başkanımız ve hocamıza çok teşekkür ederim" dedi.

"Transfer formayı giydiğim için tamamlanmadıysa çok komik"

Galatasaray'a transferinin formayı giydiği için bitmediğini düşündüğünü söyleyen Erdoğan, "Bence o olmadı. Onun da olmaması temennisindeyim. Eğer sırf o yüzden olmadıysa da çok komik bir durum bence. Artık bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum. Büyük bir camiadayım ve zamanla her şey rayına oturacaktır. Sezon bittiğinde eminim ki 'İyi ki bu camianın içinde yer almışım' diyeceğim" şeklinde konuştu.

"Trezeguet inanılmaz bir oyuncu, umarım kalır"

Kasımpaşa'nın Mısırlı futbolcusu Trezeguet'nin takımda kalmasını istediğini söyleyen tecrübeli oyuncu, "Trezeguet inanılmaz bir futbolcu. Temennim kalmasından yana. Bize çok katkı sağlayacaktır. İkimiz de sağ ve solda oynayabiliyoruz. Kim iyiyse forma onun olur. Belki sağlı sollu oynarız. Önemli olan takımın en üst seviyede kalması. Bu sene özellikle Türkiye Kupası'nı alma hedefimiz var. Bu camiaya bir kupa hediye etme hedefindeyiz" ifadelerini kullandı.

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