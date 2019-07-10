'Yusuf’a gelen teklif 13 milyon euro'

GÜNEŞ

■ TRABZONSPOR’UN genç yıldızı Yusuf Yazıcı, transferin gözdesi oldu… Avrupa’dan önemli kulüplerin radarında olan 22 yaşındaki oyuncunun en ciddi talibi Fransız ekibi Lille… Fransız basınında çıkan haberlere göre Lille, Yusuf için Trabzonspor’a 17 milyon euro bonservis ve bir sonraki satıştan pay önerdi. Fransızlar transferin bitmesinin an meselesi olduğunu söyledi.

TEKLİFİ KABUL ETMEDİK

■ ANCAK Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf’un transferiyle ilgili Lille ile anlaşmalarının yakın olduğu şeklinde çıkan bu haberleri yalanladı. Fransız ekibinden teklif aldıklarını doğrulayan Ağaoğlu, “Yusuf için 17 milyon euro, 20 milyon euro teklif geldiği söyleniyor ama bu kesinlikle doğru değil. Bize gelen teklif 13+2 milyon euro… Biz de bunu kabul etmedik. İstediğimiz rakam belli” dedi.