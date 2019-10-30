Yunanlar haddini aştı! Asker selamı veren sporcuya insafsız ceza

AEK Kulübünden yapılan açıklamada, Yunus Özmusul'dan alınacak paranın mültecilerle ilgili harcanacağı kaydedildi.

Olympiakos Hentbol Takımı ise dün yaptığı açıklamada, oyuncusu Durmuş Ali Tınkır'ın asker selamı verdiği için sözleşmesini feshettiğini açıklamıştı.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2021 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 4. Grup'taki son maçında Belçika'yı 33-24'lük skorla mağlup etmiş, milliler maç sonunda asker selamı vermişti.