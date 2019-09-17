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17 Eylül 2019 Salı 13:09:52 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 13:19:04

Yunanistan'da yaşanan skandal sonrası Bakan Kasapoğlu: Bütün hukuki adımları atacağımızı kamuoyuna duyuruyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Devlet ve millet olarak bütün imkanlarımızla Muratpaşa Belediyespor takımımızın yanında olduğumuzu ve yaşananlarla ilgili süreci yakından takip ederek gerekli bütün hukuki adımları atacağımızı kamuoyuna duyuruyor, aynı duyarlı tavrı Yunanistan makamlarından da beklediğimizi ifade ediyoruz" dedi.

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı EHF Kupası 1. Turu'nda Yunanistan temsilcisi PAOK ile Selanik'te oynadığı her iki maçta skandala imza atıldı. 300 kişilik Yunan taraftar Türk sporculara tükürdü, yere yağ döktü. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kadın Hentbol Takımı'na yapılan ırkçı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Gerekli hukuki adımları atacaklarını belirten Kasapoğlu, "Her iki maçta yaşanan müessif olayları şiddetle kınıyoruz. Yunanistan Takımı PAOK temsilci ve taraftarlarının takımımıza yönelik kasıtlı tavır ve saldırıları sporun barışçı ve dostane ruhuyla asla bağdaşmamaktadır. Maçlar esnasında Yunanistan bayrağı salonda asılı bulunmasına rağmen, uluslararası müsabakanın ruhuna aykırı olarak takımımızı ve ülkemizi temsilen şanlı al bayrağımızın asılmasına izin verilmemiştir. Bununla da yetinilmeyerek müsabaka esnasında sporcularımız rakip takım taraftarlarının ağır taciz ve saldırılarına maruz bırakılmıştır. Devlet ve millet olarak bütün imkanlarımızla Muratpaşa Belediyespor takımımızın yanında olduğumuzu ve yaşananlarla ilgili süreci yakından takip ederek gerekli bütün hukuki adımları atacağımızı kamuoyuna duyuruyor, aynı duyarlı tavrı Yunanistan makamlarından da beklediğimizi ifade ediyoruz. Sportmenlik dışı bu tavra ve saldırılara maruz bırakılan Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımımızın yönetici ve sporcularına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerinde bulundu.  (İHA)

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