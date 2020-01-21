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21 Ocak 2020 Salı 10:30:25 | Son Güncelleme: 21 Ocak 2020 Salı 10:32:17

Yunan ekibi AEK'dan Caner Erkin'e sürpriz teklif

Beşiktaş'ta bu sezon takıma skor anlamında en büyük katkıyı veren isim olan Caner Erkin'e yurt dışından sürpriz bir talip çıktı.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla Yunanistan ekibi AEK'nın yakından ilgilendiği belirtildi. Caner'in menajeri ile temasa geçen AEK'nın teklifini ilettiği ve cevap beklediği belirtildi.

Caner'e yıllık 1.2 milyon Euro önermeyi planlayan Beşiktaş yönetimi ise henüz harekete geçmedi.

BEŞİKTAŞ'IN ÜST RAKAMI 1.4 MİLYON EURO

Caner'e ise 2 sezon için yıllık 1.4 milyon Euro'dan yukarı çıkmayı düşünmüyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı, performansıyla takdir özellikle Caner'in mutlaka kalması gerektiğini belirtiyor.

Bu sezon 22 maçta 3 gol atan ve 8 asist yapan Caner ligde ise 16 maçta 2 gol atıp 7 asist yaparak asist krallığında ilk sıraya yerleşti. Gökhan ise 16 resmi maçta 1 gol, 2 asist kaydetti.

(Sabah)

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