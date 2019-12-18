Yukatel Denizlispor Kulübünün hesaplarındaki denetim tamamlandı

Çetin, yaptığı açıklamada valilik ve vergi dairesi ekipleri tarafından yaklaşık 1 aydır süren denetimler sonucu kulüp hakkında savcılığa taşınan iddiaların gerçeği yansıtmadığının ortaya çıktığını savundu.

Denetimler sonucu, istifa eden iki yöneticinin yerine yedek listeden atama yapılmadığı için para cezası kesildiğini, bazı eksiklerin giderilmesi için de 30 gün süre verildiğini anlatan Çetin, şunları kaydetti:

"Görev süremiz içinde bu emanete en iyi şekilde sahip çıkmayı namus borcumuz olarak görüyoruz. Kulübümüzün kasasına giren ve çıkan her kuruşun hesabını vermeye hazır olduğumuzu söyledik. Şikayet üzerine devletimizin yetkili kurumları yaklaşık bir ay süren denetimlerini tamamladı. Bu konuda içimiz zaten rahattı. Denetim sonucu belirlenen eksiklerimizi gidereceğiz. Denetim raporlarından da anlaşılacağı gibi usulsüzlük veya yasa dışı hiçbir şeyin olmadığı ortaya çıkmıştır. Biz şeffaf yönetim anlayışımızı sürdüreceğiz."

Ali Çetin, denetim sonucu kulübe kesilen 2 bin 400 lira para cezasını şahsi hesabından ödeyeceğini de kaydetti.

Denizlispor'un eski yöneticileri Yasin Özpek ve Hasan Önder, kulüp başkanı Ali Çetin'in koyduğu 100 milyon liralık temliğin usulsüz olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş, konuyla ilgili çeşitli kurumlara şikayette bulunmuşlardı. (AA)