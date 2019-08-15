Yücel İldiz: Galatasaray maçı zorlu bir müsabaka olacak

  • Bist 100
    97109.8
  • Dolar
    5,5953
  • Euro
    6,2485
  • Altın
    272,1580
İstanbul
20 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ABD, Cebelitarık’ın alıkoyduğu İran tankerini devralmak için mahkemeye başvurdu ABD, Cebelitarık’ın alıkoyduğu İran tankerini devralmak için mahkemeye başvurdu
Yunan basını yazdı: Türkiye, Atmaca füzelerini sessiz sedasız şekilde donanma envanterine aldı Yunan basını yazdı: Türkiye, Atmaca füzelerini sessiz sedasız şekilde donanma envanterine aldı
Kandil’den bir vahşi infaz daha: 4 kadın teröristi yakarak öldürdüler Kandil’den bir vahşi infaz daha: 4 kadın teröristi yakarak öldürdüler
Cebelitarık, İran petrol tankerinin kaptanıyla 3 kişiyi serbest bıraktı Cebelitarık, İran petrol tankerinin kaptanıyla 3 kişiyi serbest bıraktı
TFF 1. Lig'de 10 ekip teknik direktörünü değiştirmedi TFF 1. Lig'de 10 ekip teknik direktörünü değiştirmedi
Osmaniye'de bir ilk... Kilosu tam 500 bin lira Osmaniye'de bir ilk... Kilosu tam 500 bin lira
Bursaspor, Umut Meraş ve Okan Kocuk'tan kâr sağladı Bursaspor, Umut Meraş ve Okan Kocuk'tan kâr sağladı
Mardin’de PKK’nın gençlik yapılanmasına düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı Mardin’de PKK’nın gençlik yapılanmasına düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı
Özel mesleki ve teknik eğitime milyonlarca liralık destek Özel mesleki ve teknik eğitime milyonlarca liralık destek
İrlanda’da ABD askerlerini taşıyan uçakta yangın çıktı İrlanda’da ABD askerlerini taşıyan uçakta yangın çıktı
Sissoko Eskişehirspor ile anlaşmaya vardı Sissoko Eskişehirspor ile anlaşmaya vardı
Anadolu Üniversitesi kayıtlarında 'e-Devlet' dönemi Anadolu Üniversitesi kayıtlarında 'e-Devlet' dönemi
Türkiye'nin gönüllü elçisi gibi çalışıyorlar: Kendimi Almanya'da misafir gibi hissediyorum Türkiye'nin gönüllü elçisi gibi çalışıyorlar: Kendimi Almanya'da misafir gibi hissediyorum
Bilim insanlarından merkezi sinir sistemine yayılmış kanser tedavisinde büyük keşif Bilim insanlarından merkezi sinir sistemine yayılmış kanser tedavisinde büyük keşif
Uludağ Premium Doğal Kaynak Suyu yaza özel etiketleriyle serinletiyor! Uludağ Premium Doğal Kaynak Suyu yaza özel etiketleriyle serinletiyor!
Serdar Ortaç'tan boşanma sonrası ilk açıklamalar Serdar Ortaç'tan boşanma sonrası ilk açıklamalar
Çocukları gitmek istemedi, Kaan Tangöze zor anlar yaşadı Çocukları gitmek istemedi, Kaan Tangöze zor anlar yaşadı
Süper Kupa finalinde 25 kişi gözaltına alındı Süper Kupa finalinde 25 kişi gözaltına alındı
Şampiyon halterci, ailesine bakabilmek için kamptan ayrılmak zorunda kaldı Şampiyon halterci, ailesine bakabilmek için kamptan ayrılmak zorunda kaldı
Ünlü damat adayı Uğur Doğan hayatını kaybetti.. Uğur Doğan kimdir, neden öldü? Ünlü damat adayı Uğur Doğan hayatını kaybetti.. Uğur Doğan kimdir, neden öldü?
UEFA Süper Kupa mücadelesi İngiliz basınında: Liverpool, İstanbul ve penaltılar. Tanıdık bir hikaye UEFA Süper Kupa mücadelesi İngiliz basınında: Liverpool, İstanbul ve penaltılar. Tanıdık bir hikaye
Demet Akalın ünlü müzisyene komşu oldu! Lüks villaya servet ödedi Demet Akalın ünlü müzisyene komşu oldu! Lüks villaya servet ödedi
Yücel İldiz: Galatasaray maçı zorlu bir müsabaka olacak Yücel İldiz: Galatasaray maçı zorlu bir müsabaka olacak
İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza ayrıldı mı? İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza ayrıldı mı?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

15 Ağustos 2019 Perşembe 12:00:50 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2019 Perşembe 12:02:44

Yücel İldiz: Galatasaray maçı zorlu bir müsabaka olacak

Süper Lig'de en son 2011-2012'de takım çalıştıran Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, yeşil-siyahlı ekibin başında tekrar üst ligde görev yapacak.

İldiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisi için hangi ligde olduğunun fark etmediğini, hedeflerinin her ligde aynı olduğunu belirtti.

Takım olarak her müsabakada gereken mücadeleyi gösteren ve sonuna kadar savaşan bir takım oluşturma hedefi olduğunu dile getiren İldiz, "Yine kendi prensiplerimiz doğrultusunda çağdaş futbol sergileyen, kazanma alışkanlığı olan bir takım olacağız. Rakibimiz kim olursa olsun futbol adına gereken mücadeleyi vereceğiz." dedi.

İldiz, lige son 2 sezonun şampiyonu ve kadrosunda dünya yıldızlarını barından Galatasaray karşılaşmasıyla başlayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz de alt ligin şampiyonuyuz. Zorlu bir müsabaka olacak. Geçen sene Denizlispor'la zorları başardık ve oynadığımız futbolla ses getirdik. Galatasaray karşısında Denizlispor'a yakışan şekilde mücadele edip, izleyenlere zevkli bir müsabaka sunmak istiyoruz."

- TFF 1. Lig'in en başarılı teknik direktörlerinden biri

TFF 1. Lig'de takımlarını Süper Lig'e çıkaran 112 teknik direktör içinde en başarılı isimlerden biri olan Yücel İldiz, Kadri Aytaç ve Yılmaz Vural'la dörder kez çalıştırdığı ekiplerle Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı.

Daha önce 2000-2001'de Malatyaspor, 2009-2010 ve 2015-2016'da Kardemir Karabükspor'u Süper Lig'e taşıyan tecrübeli teknik adam, geçen sezon da Yukatel Denizlispor'la aynı başarıyı yakaladı.

Süper Lig'de daha önce 2001-2002'de Malatyaspor'un başında 3 maça çıkan Yücel İldiz, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında Kardemir Karabükspor'da 44 müsabakada görev aldı. İldiz, Süper Lig kariyerinde 47 maçta 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 23 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

- Denizlispor'da 27. teknik direktör

Yücel İldiz, Süper Lig geçmişinde 26 farklı teknik direktörün çalıştırdığı Yukatel Denizlispor'da görev alacak 27. isim olacak.

Yeşil-siyahlı ekipte geride kalan 19 sezonun sadece 5'inde sezona başlayan teknik adam yıl sonunu da gördü. Ege temsilcisinde en fazla görev yapan teknik adamlar arasında Giray Bulak (81), Ümit Kayıhan (70), Nevzat Güzelırmak (66), Güvenç Kurtar (47), Rıza Çalımbay (46) ve Ersun Yanal (40) bulunuyor.  (AA)

Yunan basınında panik! Türkiye sessiz sedasız envantere aldı
Erzincan'da Mehmetçik inlerine girdiği teröristler ile göğüs göğüse çarpıştı
İstanbul'da en ucuz ev Esenyurt'ta, zirvede ise Beşiktaş var
Suriye’de PKK işgalindeki şehirlerde Türkiye halkın kurtuluş umudu
Emeklinin gözü toplu sözleşmede! En düşük maaş ne kadar olacak?
Kandil'den bir vahşi infaz daha! Arazide yakalayıp yaktılar
Bütçe temmuz ayında 9,9 milyar lira fazla verdi
Resmi Gazete'de yayımlandı! İstanbul Havalimanı için önemli karar
Az çalışana tam tazminat
Son hali bile çok beğenildi
"Abdü" saniyede 20 takipçi kaybediyor
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 15 Ağustos 2019
İş yerinde pornografik içerikli sitelere girdi, kovuldu
Süper Kupa'da dikkat çeken detay: Utanç verici
Muğla'daki kaçış rampasında pes dedirten görüntü
Demet'ten otoyola övgü
Belediyede kıyım yapacak
Karan kiloları
PKK/YPG'nin korktuğu başına geldi! Türk İHA'ları Fırat'ın doğusuna geçti!
CHP’nin çiftliği olan Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde büyük skandal! Her müdüre birden fazla makam
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ