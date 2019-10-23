Younes Belhanda'dan Galatasaray taraftarına şok hareket

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Galatasaray, evinde Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu ve gruptaki ilk 3 maçını galibiyetsiz tamamladı. Karşılaşmaya damga vuran anlar ise teknik direktör Fatih Terim'in Younes Belhanda'nın yerine Ömer Bayram'ı oyuna alma kararı sonrası yaşandı. Değişiklik gerçekleşirken Faslı oyuncuyla Galatasaray taraftarı arasında gerilimli anlaştılar.

Belhanda performansından dolayı taraftarlardan tepki gördü. Mücadeleye 11'de başlayan Belhanda, 67. dakikada oyundan çıkarken sarı-kırmızılı taraftarlar yıldız futbolcuyu ıslıkladı.

Taraftarların bu hareketine tepki gösteren Teknik Direktör Fatih Terim ve yardımcıları, yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Ömer Bayram'a yerini bırakan Belhanda, oyundan çıktıktan sonra direkt soyunma odasına gitti. Bu sezon sarı kırmızılı formayla, tamamı ilk 11'de olmak üzere 9 maçta görev alan 29 yaşındaki oyuncu 2 gol atıp 1 asist yaptı.