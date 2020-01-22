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22 Ocak 2020 Çarşamba 09:20:13 | Son Güncelleme: 22 Ocak 2020 Çarşamba 09:24:31

Younes Belhanda, Nice ya da Monaco'ya transfer olacak

Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Younes Belhanda için Fransa'dan Nice ve Monaco devreye girdi. Bu iki kulüple masaya oturan sarı kırmızılı yönetim daha önce Diagne ve Babel'de olduğu gibi oyuncunun kalan yıllık ücretini öderken kiralama bedelini gittiği takımdan alarak transfere bütçe oluşturacak. Galatasaray bu kaynağı stoper transferi için kullanacak.

Sezonun ilk yarısında performansının yanı sıra Galatasaray taraftarına da küfür eden ve yaşadığı tartışmanın ardından tamamen takımdan kopan Belhanda artık ayrılmak için geri sayımda.

Sakatlıktan dönen Emre Akbaba'nın performansı, Taylan Antalyalı'nın da çıkıştaki formu ile birlikte Belhanda da satış listesine koyuldu. Menajeri William D'Avila aracılığı ile görüşmelerde bulunan 29 yaşındaki 10 numara, Suudi Arabistan'a soğuk bakarken, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Fransa'dan bir takımla anlaşması beklenen yıldız futbolcu, Babel gibi kiralık olarak Galatasaray'dan ayrılacak.

1 MİLYON 675 BİN EURO'YU GALATASARAY VERECEK

Monaco ve eski takımı Nice ile görüşmeler yaptığı bilinen Belhanda'nın 1 milyon 675 bin Euro olan yarım sezonluk ücretini sarı-kırmızılı kulüp ödemeye devam edecek.

Belhanda'yı sezon sonuna kadar Fransa'dan kadrosuna katacak Ligue 1 takımı, kiralama bedeli ödeyecek ve UEFA anlaşmasına göre transfer için oyuncu satmak zorunda olan G.Saray bu para ile stoper takviyesine bütçe oluşturacak.

Hatırlanacağı gibi yönetim, Diagne'nin de yıllık ücretini (2 milyon 150 bin Euro) verirken kiralama bedeli alarak (3 milyon 350 bin Euro) transferin önünü açmıştı.

(Sabah)

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