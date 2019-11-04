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04 Kasım 2019 Pazartesi 10:05:40 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2019 Pazartesi 10:11:11

Younes Belhanda Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor

Galatasaray'ın Faslı 10 numarası Younes Belhanda'nın takımdan ayrılmayacağı öğrenildi.

TM Dijital Haber Merkezi

Sezon başından beri oynadığı futbolla hem teknik heyeti hem de taraftarları çileden çıkaran Belhanda için her ne kadar ‘Ocak ayında gidecek’ iddiaları ortaya atılsa da Faslı 10 numaranın takımdan ayrılmak istemediği ortaya çıktı.

AVRUPA'DA BU PARAYI KAZANAMAM

Yaz ayı transfer döneminde özellikle Arap kulüplerinden teklifler almasına karşın Galatasaray’dan ayrılmayan Belhanda’nın devre arasında da bir yere gitmeyeceği öğrenilirken 29 yaşındaki orta sahanın kendisine talip olan kulüpleri elinin tersiyle ittiği ifade edildi. Galatasaray’da kazandığı parayı Avrupa’da kazanamayacağını bilen Belhanda’nın bu kontratı bırakmayacağı anlaşılırken tecrübeli futbolcunun menajerine “Galatasaray’da iyiyim, bu kontratı Avrupa’nın hiçbir kulübünde bir daha yapamam, Arabistan’a da gitmeye niyetim yok burada hem şampiyonluğa oynuyorum hem de Şampiyonlar Ligi’ne gidiyorum” dediği kaydedildi.

9 MAÇTA 1 GOL

Şu ana kadar lig ve Şampiyonlar Ligi’nde toplamda 9 maça çıkan Younes Belhanda sadece 1 gol (Kayserispor penaltıdan) atabildi. Fatih Terim, son oynanan Ç.Rizespor karşılaşmasına öğrencisini yedek kulübesine çekerken, tecrübeli teknik adamın Belhanda’yı Real Madrid maçında oynatıp oynatmayacağı ise şimdiden merak konusu olmuş durumda.

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